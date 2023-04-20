Наука побеждать. Сахалинские спортсмены демонстрируют на турнирах волю и мастерство

Путевка и медалидзюдоистов

В Благовещенске прошли два турнира по дзюдо.

Сначала сахалинцы Вадим Прокопьев (тренер Игорь Кардаш), Нуриэль Бердикулов (тренер Олег Богданов) и Алексей Сон (тренер Андрей Сероштанов), выступавшие за команду Амурской области, стали победителями дальневосточного дивизиона «Детской лиги дзюдо «Триумф Energy».

Главной наградой для островитян стала путевка на суперфинал соревнований в Сочи.

Затем сахалинцы на межрегиональном турнире «Юный амурец» завоевали восемь медалей (три золотые, две серебряные и три бронзовые).

Победителями турнира стали Доминика Динокова, Кирилл Уваров и Данил Галкин.

Серебряные призеры – Рустамджон Гуляев, Дмитрий Домарад, бронзовые – Денис Козик, Нимсарай Жапов и Дмитрий Гасанов.

Ребята тренируются в спортшколе самбо и дзюдо и в спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе.

Победителей и призеров подготовили тренеры Игорь Кардаш, Анастасия и Олег Богдановы, Руслан Тен, Андрей Сероштанов.

Решающие 14 секунд

Хоккеисты островного «Кристалла» стали лидерами первенства ДФО по хоккею среди юношей до 17 лет в сезоне 2022/2023.

Второй этап соревнований прошел в Хабаровске и собрал три сильнейшие команды Дальнего Востока. Помимо сахалинцев за победу боролись хабаровский «Амур» и забайкальская «Чита».

Первую встречу «Кристалл» провел с «Амуром» и уступил победу со счетом 1:5. В обеих играх с «Читой» сахалинцы одержали верх – 4:2 и 5:2. Во второй встрече с хабаровчанами «Кристалл» взял реванш и завершил матч со счетом 5:4. Финальную шайбу в ворота соперников забросил Егор Меркесов за 14 секунд до окончания матча.

Благодаря победе сахалинцы выиграли путевку на всероссийский финал соревнований – первенство России по хоккею среди юношей до 17 лет «Кубок чемпионов U17». Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 18 мая.

Схватки на ковре

В Рязани прошли XVII Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти Героя России гвардии капитана Романа Соколова. Почтить память воина-рязанца приехали свыше 200 спортсменов в возрасте до 18 лет из 24 регионов страны.

Роберт Козинов из Южно-Сахалинска в весовой категории до 120 кг завоевал золотую медаль. Все схватки выиграл досрочно. Его тренеры – Андрей Синдяков и Александр Огарков.

В весе до 60 кг Илья Богатырев из Анивы (тренер Олег Накагава) завоевал серебряную медаль.

Анивчанин Юрий Хндзрцян (тренер Олег Накагава) занял 14-е место в весовой категории до 71 кг.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.