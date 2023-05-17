Наука создавать комфорт. Тымовчане заботятся о старом парке и собираются обустроить новую набережную реки Малая Анга и территорию у клуба с. Восход

Совсем скоро в Тымовском начнет преображаться облик городского парка, названного в честь прославленного земляка – Героя Советского Союза Николая Грищенко.

Первым делом здесь поменяют ограждение, оно станет более прочным. Затем благоустроят подходы – появится тротуар из брусчатки, новые лавочки и вазоны, зеленые насаждения.

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», который уже несколько лет реализуется в нашей области. В его рамках в прошлом году тымовчане отдали свои голоса за благоустройство парка, и в нынешнем, благодаря областному и федеральному финансированию, эта идея начнет воплощаться в жизнь, рассказала депутат районного собрания Галина Белкина, курирующая этот проект.

На достигнутом в райцентре останавливаться не собираются. Поэтому у активных жителей Тымовского родилась задумка продолжить благоустройство парка имени Грищенко, появившегося еще в 70 – 80-е годы прошлого столетия. И здесь снова помогает нацпроект. Включившись в него, тымовчане создали эскизы дальнейших преобразований на парковой территории. Она давно стала своеобразным центром притяжения для тымовчан, там всегда собираются на торжественные митинги ко Дню Победы – 9 мая и ко Дню освобождения наших островов от японских милитаристов и завершения Второй мировой войны. Там же установлены бюст Николая Грищенко и мемориал землякам, погибшим в годы войны. Согласно планам, нужно будет заменить тротуарное покрытие на более современное, установить освещение. Для комфорта посетителей появится все необходимое – лавочки, вазоны для цветов, клумбы.

– Я думаю, нам вполне по силам сделать парк более привлекательным, – убежден куратор этого проекта председатель районного собрания Сергей Емельянов. – Ориентировочная площадь благоустройства – 572 кв. м. Если проект победит, мы еще раз соберем наших жителей, выслушаем их замечания – вплоть до того, где лучше установить лавочки, какие цветы высадить на клумбе и пр. Надо только отдать свой голос, пока идет голосование.

Началось оно, напомним, 15 апреля и продлится по 31 мая. Высказаться за понравившийся объект можно на сайте 65.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров, работающих на нацпроекте. Найти их можно в самых людных местах населенных пунктов. В этом проекте, что немаловажно, участвуют как городские, так и сельские территории.

В общей сложности в Тымовском районе на голосование выставлено три идеи. Следующее предложение – набережная вдоль реки Малая Анга. Сейчас это неухоженная территория с заиленным руслом. Рядом вырос квартал новых пятиэтажек. Поэтому у жителей появилась хорошая идея – преобразить примыкающую к нему территорию возле водоема.

– Это станет хорошим дополнением к облику нового микрорайона, – говорит Сергей Емельянов. – Берегоукрепительные работы позволят привести территорию в нормальный вид: обустроить прогулочные дорожки, поставить лавочки и вазоны, установить фонари. Набережная соединит две улицы – Октябрьскую и Кировскую. Люди скажут спасибо за такую комфортную среду. Вообще, идея преобразить это пространство возле Малой Анги витала давно, а сейчас появляется реальная возможность воплотить задуманное в жизнь. Ориентировочная площадь благоустройства – 9 035 кв. м.

Замыкает список идей тымовчан благоустройство территории, которая прилегает к клубу села Восход, расположенного вблизи райцентра. Ориентировочная площадь нового общественного пространства составит 860 кв. м. На пустыре возле учреждения в прошлом году установили спортплощадку с тренажерами.

Другая часть участка пустует. Местный актив принял решение – реанимировать асфальтобетонное покрытие, создать вокруг территории газон, установить освещение, беседку, лавочки, вазоны. Тогда территория возле клуба приобретет законченный вид.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото с сайта 65.gorodsreda.ru

Справка

Герой Советского Союза Николай Данилович Грищенко родился в 1923 году на территории нынешнего Тымовского района в многодетной крестьянской семье. На фронт был призван в 1942-м. Отличился во время битвы за Днепр в 1943-м, когда командовал минометным расчетом. Одной из рот полка начало угрожать окружение, а у минометов закончились боеприпасы.

Тогда старший сержант Грищенко приказал отбивать контратаки превосходящего по численности противника автоматным огнем и гранатами. Получив тяжелое ранение, поля боя не покинул, продолжая сражаться.

Благодаря действиям расчета Грищенко подразделение смогло восстановить положение и удержать плацдарм. В том бою Грищенко погиб. Удостоен звания Героя Советского Союза по Указу Президиума Верховного Совета СССР 16 октября 1943 года. Похоронен в Белоруссии.