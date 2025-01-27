Навага, которую мы выбираем

Поронайцы искренне полагают, что и навага, и корюшка, обитающие в заливе Терпения, самые-самые: рыба крупная, мясистая, вкусная… Александровцы возражают: в Татарском проливе навага не такая крупная, зато обладает непревзойдёнными вкусовыми качествами, прямо-таки сладкая! Недаром продавцы на рынках даже отдельную товарную группу указывают на ценниках: навага – Виахту. У охинцев свои аргументы, они однозначно голосуют за рыбу Сахалинского залива. Есть ли основания для таких споров, что скажет специалист?

– Действительно, рыба из разных группировок может отличаться от других и по размерам, и по вкусу, – говорит ихтиолог Алексей Метленков. – Наука внимательно следит за всеми процессами. В заливе Терпения размерный состав наваги колеблется – год на год не приходится. Это зависит от соотношения возрастных групп в стаде. Если больше молоди, рыба в уловах мельче. Но зато это хороший признак: значит, происходит пополнение стада, у него хорошая перспектива. Если в уловах одни крупные, возрастные особи – это признак тревожный, есть риск, что пополнения у стада не будет. Но в нашем случае ничего страшного не происходит.

По утверждению специалистов, вкус рыбы напрямую зависит от питания. В заливе Терпения в основе рыбьего рациона преобладают придонные обитатели – полихеты (многощетинковые черви), декаподы (десятиногие), ракообразные, которых называют морскими тараканами. Все они и составляют бентос – мир организмов, обитающих на грунте и в грунте дна.

В Татарском проливе, судя по литературным данным, преобладают небольшие рачки мизиды, креветки. Соответственно, и у наваги, которая питается ими, вкус особенный, креветочный. Говорят, рыба там слаще.

Охинская навага относится к стаду Сахалинского залива. В этом случае питание у рыбы примерно как у «родни» из залива Терпения. Но здесь более суровые условия, поэтому темпы роста у рыбы пониже, она мельче.

Навага – прибрежный вид, далеких миграций не осуществляет. Та рыба, что держится в заливе Терпения, может разве что позже сместиться юго-восточнее.

На Курилах существует своя наважья группировка, это другое стадо. Оно связано со стадом, держащимся у берегов японского Хоккайдо. Курильская рыба крупнее сахалинской. На западном побережье Сахалина – ещё одно стадо. Между собой стада не перемешиваются, они попросту не встречаются. Навага, которую ловят у юго-восточного побережья, например в Долинском районе, – это тоже часть стада залива Терпения.

Зимой рыба в заливе нерестится, её ловят маломерным флотом, тралами, для чего ищут нерестовые скопления. Позже такие скопления распадаются, и рыба начинает интенсивно откармливаться, смещается южнее. В реки она заходит лишь на время – для нагула, за питанием. А вообще-то пресная вода не её среда.

Сколько лет живёт навага? Обычно до четырёх лет, но попадаются и 9-летние особи. Зафиксирован возрастной рекорд – 12 лет. Это очень редкий случай, рыба вырастает размером с небольшого минтая.

Проявляется ли у наваги цикличность, как у лососёвых? Вопрос до конца не исследован. В прошлом веке, когда учёные начали изучать биологию вида, некоторые искали связь с циклами солнечной активности. По их предположениям, она должна проявляться не напрямую, а через питание рыбы. При более активном солнце лучше развивается кормовая база, а значит, и питание рыбы улучшается… У них были определённые успехи, зависимость подтверждалась и прослеживалась несколько десятилетий. А потом… пропала! Сейчас явно выраженной закономерности не наблюдается. Как бы то ни было, в заливе Терпения несколько лет запасы держатся на среднем уровне, и это хорошо.

Владимир СЛАВИН.

P. S.

Рыба, которую добывают в Приморье, на Камчатке, Чукотке, на Курилах, относится к одному виду – дальневосточная навага. Другое название – вахня. Выделяют ещё один вид – навага северная. Она обитает в прибрежной зоне Крайнего Севера, в Белом, Карском морях и море Лаптевых. Она мельче дальневосточной, имеет другие отличительные признаки.

Может ли наша сахалино-курильская навага сместиться на север из-за потепления? Островные учёные констатируют: пока такой тенденции нет. На южных Курилах навага чувствует себя хорошо, растёт быстро, кормовая база для неё замечательная.

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