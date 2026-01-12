Наважий промысел стартовал в Поронайском районе

Первые в этом сезоне 20 тонн свежей рыбы доставлены на берег рыболовецким колхозом «Дружба». После выгрузки навагу отправили на ледовые площадки, где она проходит естественную заморозку, ворошение и подготовку к отправке на торговый прилавок.

В промысле задействованы 5 судов колхоза, запланировано добыть около 3 700 тонн наваги.

Успех промысла во многом зависит от погоды, температурного режима и ледовой обстановки в заливе Терпения. При благоприятных условиях рыбаки смогут быстро освоить допустимый объем вылова.

Наталья ДЕСЯТОВА.