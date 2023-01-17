Наважка во всех видах хороша! Что приготовить из популярной рыбы

Стартовала большая наважья путина, самое время вспомнить о десятках рецептов блюд из этой популярной рыбы.

Ну вот, свершилось! Теперь уж можно точно сказать, что сезон большой рыбалки открыт, а наважья путина по своим масштабам, а главное по социальной значимости, вполне сопоставима с путиной лососевой.

Приятная новость из Поронайска – рыбаки недавно доставили на переработку первые партии свежевыловленной наваги, и она уже поступает в местную торговлю. Всего в заливе Терпения предстоит выловить почти пять тысяч тонн этой рыбы. Сейчас в активном промысле участвуют рыболовецкий колхоз «Дружба», зверосовхоз «Поронайский» и ООО «Рыбак» из Макаровского района. Начало положено, в Поронайске, в фирменных точках «Дружбы» рыбу продают по 80 рублей за кило.

К слову, вспомнился классический рецепт приготовления наважьей икры-пятиминутки. Делается очень быстро, получается замечательная закуска.

Наважья пятиминутка готовится примерно так же, как и лососевая, но проще. Для ее приготовления, чтобы подстраховаться от случайного попадания гельминтов, лучше использовать икру хорошо промороженной наваги.

Рыбу потрошат обычным способом, извлекают икру в ястыках. В небольшой миске наскоро изготавливаем тузлук (рассол) из кипятка и соли. Он не должен быть слишком крепким, ведь икра готовится не для длительного хранения.

Можно подсолить воду по вкусу и добавить еще одну столовую ложку «сверху», этого достаточно, но желательно не перебарщивать. Подготовленные ястыки погружаем в горячий тузлук, пусть посолятся минут 5 – 7.

Вода к этому моменту уже остынет, можно пальцами раздавливать эти ястыки, чтобы икра оставалась в тузлуке. Кожицу аккуратно выбираем и удаляем. Если единичные лоскутки останутся, в этом нет никакой трагедии. Вот, собственно, и все, остается слить жидкость через марлю или через сито.

Икру выкладываем в небольшую посудинку, слегка сдабриваем растительным маслом, лучше ароматным нерафинированным, и добавляем мелконарезанного репчатого лука.

Пусть так минуту постоит, помаринуется. Подавать к столу с черным душистым хлебом и намазанным на него сливочным маслом. Некоторые любят такую закуску под холодную стопочку, а другие – под чашку ароматного сладкого чая. Приятного аппетита!

Владимир СЛАВИН.