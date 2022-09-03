Навечно в памяти народной. 77-ю годовщину освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов отметили 3 сентября во всех районах области

В областном центре состоялось торжественное шествие. Оно стартовало на площади Славы. Парадные расчеты прошли по улице Горького, сворачивая на Коммунистическом проспекте. К Вечному огню были возложены цветы и гирлянды.

А вечером на площади Победы состоялся праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота из Владивостока. Звучали песни военных лет, произведения о Родине, Дальнем Востоке, любимые хиты разных поколений. После концерта – салютные залпы.

В музейно-ме­мо­ри­аль­ном комплексе «Победа» все желающие поучаствовали во всероссийской акции «Диктант Победы». В этот день на островах свои знания о Второй мировой войне можно было проверить на 60 площадках.

В Холмском районе 3 сентября впервые состоялась военно-историческая реконструкция событий штурма Камышового перевала. В августе 1945-го на Холмском перевале развернулись ожесточенные бои за нынешние Пятиречье и Чапланово.

За освобождение островов от японских милитаристов отдали жизнь более двух тысяч советских солдат.

Фото Игоря КАРПУКА.