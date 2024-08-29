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Навечно в памяти. Открытие площади Победы

Только что закончился митинг и парад войск Южно-Сахалинского гарнизона. Горожане идут к мемориалу возложить цветы.

3 сентября 1975 года. Южно-Сахалинск, площадь Победы. Массовые торжества, посвящённые 30-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

В начале 1960-х это была окраина города. К ней вела улица Южная (впоследствии переименованная в проспект Победы). На площади планировали открыть постоянную выставку советской боевой техники. Но проект преобразовали в мемориал. На широкую площадку со ступенями установили наклонный бетонный постамент. На него водрузили танк Т-34-85. На пьедестале надпись: «Мемориальный комплекс сооружён в ознаменование 30-летия Победы над милитаристской Японией. Сентябрь 1975. Слава советским воинам-освободителям исконно русских земель Южного Сахалина и Курильских островов». Под пьедестал погребли гильзу с землёй, окрашенной кровью советских солдат. По бокам лестницы, ведущей к танку, на пьедесталах расположили 76-миллиметровое противотанковое орудие и 122-миллиметровую гаубицу. Была разбита большая цветочная клумба.

Посмотреть на мемориал пришли тысячи островитян. После торжественного митинга состоялся военный парад.

Автор снимка – фотокорреспондент газеты «Советский Сахалин» Валерий Токарский.
Валерий Токарский работал в редакции с 1973 по 1984 год

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