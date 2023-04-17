Наведем весенний марафет. Как только растает последний снег и подсохнет земля, возьмемся за дело

Медный «душ» и не только для груш

Дачники в апреле задаются разными вопросами. К примеру, можно ли опрыскивать фруктовые деревья медным купоросом, если днем температуры воздуха плюсовые, а ночью минусовые? Вот из чего будем исходить.

Если осенью не проводилась такая обработка сада, то в апреле при дневной температуре плюс 5 – 6 градусов опрыскивание плодовым деревьям не навредит. Тщательно растворите в 10 литрах теплой воды 300 г извести и 300 г медного купороса. Причем последний надо вливать в известь, а не наоборот. Обработку лучше проводить утром или вечером.

Если осенью вы защищали сад от болезней и вредителей 3-проц. раствором медного купороса, то сейчас вполовину уменьшите его концентрацию. Для этого в 10 литрах теплой воды растворите по 150 г медного купороса и извести.

В саду, сильно заселенном вредителями (а такое явление характерно для острова), можно 3 – 4 раза за сезон провести такое опрыскивание. До и после цветения, после образования плодов и уборки урожая с интервалом в месяц.

Обязательно побелите плодовые деревья, добавив медный купорос в известь. Иначе из-за перепада температур сад начнет болеть, поскольку днем в стволах происходит сокодвижение, а холодной ночью оно прекращается. Отсюда разрывы коры и древесины. А вот белизна побелки, способная отражать и тепло, и холод, снизит температурный контраст.

Почувствуйте себя садовым стилистом

Проведите санитарную обрезку сада, удалите старые ветки, поломы. Но не сильно этим увлекайтесь. На кустарниках достаточно вырезать 2 – 4 ветки, остальные – на следующий год. На фруктовых деревьях не убирайте сразу две скелетные ветки. Одну можно срезать на кольцо, вторую укоротить, а удалить ее лучше в следующем сезоне.

Омолаживающая обрезка требуется деревьям, достигшим 18 – 20 лет, иначе после такого срока плодоношения их урожайность пойдет на убыль.

На загущенных деревьях удаляйте внутренние волчки, чтобы они не препятствовали солнечным лучам проникать сквозь крону. Внешние волчки оставляйте, тогда дерево станет раскидистым, будет нормально расти и плодоносить.

Если ветки трутся друг о друга или переплетаются, то одну из них придется удалить. Выбирайте из них ту, которая менее продуктивная.

Омолаживающая обрезка продлевает срок плодоношения фруктовых деревьев некоторых сортов на 10 – 15 лет. Есть культуры, которые дают хорошие урожаи через год, и те, которые щедро плодоносят каждый год. Последние в большей степени нуждаются в омолаживающей обрезке, поскольку быстрее расходуют свои жизненные силы.

Острота как у бритвы

Не спиливайте ветки обычной пилой, она сильно травмирует кору и древесину дерева. В магазинах есть специальные садовые пилы с узкими лезвиями, частыми мелкими зубцами, заточенными с двух сторон. Хорошо, чтобы у вас она была.

Секатор каждый садовод выбирает по своей руке. Есть такие, которые во время работы в саду требуют особых физических усилий. Работать таким инструментом не каждый сможет. Многие отдают предпочтение секаторам обводным или с наковаленкой. Если вы пользуетесь садовым ножом, он должен быть идеально заточен, тогда срез будет ровным.

Раны на фруктовых деревьях в обязательном порядке заделывайте крутым раствором извести, кашице­образной «болтушкой» (3 части земли и 1 часть свежего навоза), садовым варом или водоэмульсионной краской. Затем это место замотайте изолентой на сезон, а потом ее надо снять.

Мхи и лишайники счищаем скребками, потом обрабатываем крепкой марганцовкой. Царапины заделываем садовым варом или «болтушкой» и на время закрываем пленкой, чтобы не было потери сока.

Беремся за грабли, на них не наступая

По клумбам и грядкам пройдитесь граблями, уберите сор, прошлогоднюю листву, ботву, ветки. Их можно сжечь в металлических бочках. Сейчас пожарные разрешили это делать в 20 метрах от строений. Подсохшие плантации земляники можно прокопать и внести удобрения.

Какие-то растения с осени были укрыты лапником. Его надо собрать, хвою как мульчу разложить под малиной и смородиной. Часть ее можно оставить для междурядий луков и чеснока. Хвойные иголки отпугнут вредителей.

Про вершки и корешки

Наступает время пикировки рассады. Торфоперегнойные горшочки наполните землей, перед этим прогретой в духовке. Углубление в центре горшочка пролейте слабым раствором марганцовки. На указательный палец уложите росток корешками вниз, опустите его в отверстие и слегка прижмите к земле у донца. Сверху присыпьте почвой, уплотнив ее так, чтобы не было пустот.

Рассаду, которая вытянулась, сажайте глубже, чтобы два ненастоящих листка ушли под землю. Тогда растения не будут высокими, дадут хорошие корешки.

Кто не посеял томаты ранних сортов, поспешите. Завершайте также сев перцев и баклажанов, ранней капусты – на рассаду. Картофель из подвала выкладывайте на яровизацию.

Валентина Косенкова, агроном.

Капризная «иностранка»

В номере «Советского Сахалина» за 17 марта т. г. прочла статью «Будут цветочки, ягодки и варенье». Она заинтересовала меня тем, что наш земляк из г. Макарова хотел бы выращивать иргу канадскую в промышленных масштабах. Развел он ее из семян и уже собирает хорошие урожаи ягод. Жаль рассылкой одиночных растений садовод не занимается.

Лет шесть назад я получила из челябинского питомника саженец ирги канадской сорта «слейт», но еще не видела ни цветочка, ни ягодки. Может, неправильно ухаживаю за «иностранкой»?

Любовь Спицына, г. Южно-Сахалинск.

Вообще-то ирга канадская считается неприхотливым растением. Ей не страшны холод и ветра. Она хорошо переносит тень, но не любит прямые солнечные лучи и глинистую заболоченную почву повышенной кислотности.

Если при посадке в лунку вносились удобрения, то подкормка саженцу не потребуется в течение трех – четырех лет. А затем каждую весну кустовое деревце надо подкармливать азотосодержащим удобрением (15 – 20 г на 10 л воды). Раствор вносится в приствольный круг, после чего почву надо взрыхлить.

Осенью подкормите иргу фосфорно-калийным удобрением – суперфосфатом и сульфатом калия (по 20 – 25 г), или комплексными препаратами АВА, «Осень», или раствором древесной золы (около 0,5 л).

После цветения иргу канадскую раз в 3 – 4 недели надо поливать настоями листьев крапивы, одуванчика, свежего коровьего навоза или птичьего помета в кольцевые канавки, отступив от ствола 0,5 м. Когда влага впитается, почву надо взрыхлить.

Еще одной агротехнической тонкостью ирги сорта «слейт» является то, что поливать ее надо только в засушливый период и только прогретой водой. Обрезка растению требуется незначительная – удаляются только поврежденные ветки и когда формируется правильная крона.

Учтите эти рекомендации садоводов и непременно посетите весеннюю сельскохозяйственную ярмарку в областном центре. Возможно, там кто-либо из дачников предложит саженцы полюбившейся вам ирги канадской.

Людмила Николаева.