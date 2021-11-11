Наверстывают упущенное? Роснефть вновь подняла цены на моторное топливо

В начале ноября Роснефть подняла цены на автомобильное топливо. На АЗС нефтяной компании в Южно-Сахалинске стоимость литра всех марок бензина подскочила на 30 копеек, а дизельного топлива – на 1 рубль 60 копеек.

Теперь бензин Аи-92 стоит 49 рублей 55 копеек за литр, бензин Аи-95 – 51 рубль 25 копеек, бензин Аи-98 – 60 рублей 15 копеек, солярка – 59 рублей 40 копеек.

Это второе повышение за короткое время: преды­дущее было 14 октября.

Возможно, такими ударными темпами нефтяники наверстывают упущенную выгоду. Напомним, в начале сентября Роснефть после постоянного повышения цен в течение многих лет почти каждый месяц снизила стоимость всех марок бензина на 40 копеек за литр, а дизтоплива – на 20 копеек. И держалась на этом уровне полтора месяца. А потом стала отыгрывать назад – 14 октября подняла цены на все марки топлива на 30 копеек за литр, в начале ноября – еще, от 30 копеек до 1 рубля 60 копеек.

Отыграла потерянные в сентябре 20 – 40 копеек и уже прибавила к августовским ценам от 60 копеек до 1 рубля 90 копеек.

Кстати, и в сентябре монополист сильно смикшировал потери. Если в том месяце производители снизили оптовые цены на 2 проц., то розничные только на 0,4. Потребительские цены на бензин в сентябре в среднем по России превышали цены производителей в 1,9 раза, сообщил Росстат.

Почему особенно выросла цена солярки? С середины октября биржевая цена межсезонного дизельного топлива каждый день била рекорды. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Рост составлял от 0,1 проц. до 1 проц. в день. Дорожало и зимнее дизельное топливо.

Минэнерго РФ нашло этому стандартное объяснение: «На текущую ценовую динамику на бирже влияет общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также тенденция по переходу на зимние сорта топлива в более ранний период, чем в прошлые годы, из-за начала похолодания на большей части территории РФ, что и обуславливает более раннее начало спроса».

Для сохранения стабильности в 2022 г. на рынке правительство рассматривает ряд новых мер. На совещании вице-премьер Александр Новак, в частности, поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель и рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 г., а также рассмотреть возможность дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

Как было отмечено на совещании, во многом сдержать рост цен помогает работа демпферного механизма, скорректированного весной этого года для снижения давления оптового рынка на розничный. Для сохранения стабильной динамики цен и достаточности поставок на рынке Дальнего Востока участники заседания также обсудили меры по поддержке перевозок топлива железнодорожным транспортом для нужд дальневосточных потребителей, в частности идею о льготном тарифе для железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток. Ранее федеральная антимонопольная служба предлагала субсидировать 4 тыс. рублей на 1 тонну топлива. В ноябре проект постановления внесен в правительство.

Николай ПРАСОЛОВ.