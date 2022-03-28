Навсегда с Сахалином

22 февраля мне вручили памятный знак в честь 75-летия Сахалинской области за мой скромный вклад в ее развитие. После трехлетней службы в армии узнал, что области нужны рабочие руки, а у меня была специальность слесаря 5-го разряда по ремонту паровозов. Демобилизовавшись в конце 1956 года, прибыл на остров и устроился слесарем на шахту № 4 Горнозаводска комбината «Сахалинуголь». Думал, поработаю года три, поднакоплю немного денег и уеду на свою родину. Но так получилось, что Сахалин со своей красотой, природными богатствами, замечательными людьми, приехавшими осваивать этот жемчужный край, остался со мной навсегда.

Мой трудовой стаж на острове почти 60 лет, а общий 66 лет. Работал на разных должностях – от слесаря до управляющего строительно-монтажного треста. Закончил трудовую деятельность в 80 лет. Награжден медалью «Ветеран труда», орденом «Знак Почета», памятным знаком «За заслуги перед Сахалинской областью» и многими почетными грамотами. Отношусь к категории «Дети войны».

Когда мне вручили памятный знак, я прочел свои стихи, посвященные 75-летию Сахалинской области в ее нынешних границах. С благодарностью за признание моего скромного вклада в развитие региона.

Иван Шаварин, г. Южно-Сахалинск.