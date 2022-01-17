Навязчивый цифровой сервис

В квитанции на оплату электроэнергии за октябрь 2021 года (с другой стороны бланка) напечатан образец заявления на переход на электронный платежный документ. Клиенту предлагается заполнить бланк заявления, сфотографировать его и отправить на электронный адрес или на номер через мессенджер WhatsApp (вотсап).

Тогда ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» станет высылать платежные документы на адрес личной электронной почты.

Наверное, это хорошо для тех, у кого она есть. А у меня нет

электронной почты, и телефон у меня простой, кнопочный и вообще я бы хотела находить счет на оплату электроэнергии в почтовом ящике. Думаю, таких людей (в возрасте, без электронной почты и с кнопочными телефонами) еще немало. Но, похоже, с ними не считаются.

Квитанцию на следующий месяц (ноябрь) в почтовый ящик уже не принесли.

Пришлось поехать на ул. Космонавта Поповича, 112 в офис ПАО «ДЭК». На вопрос о том, почему нет платежного документа, последовал ответ: счета должна разносить почта. Кстати сказать, квитанции от Ростелекома на оплату стационарного телефона почтальоны уже давно не приносят.

Получается, что ни Энергосбыт или ПАО «ДЭК», ни Ростелеком не могут решить вопрос с почтой о доставке квитанций. А ведь их отношения в этом вопросе, наверное, оформлены какими-то договорами. И во всех этих организациях есть юридические службы, работающие с такими договорами.

Чиновников сидит по кабинетам – не счесть, сколько. Контролирующие органы растут как на дрожжах. А пенсионеры, зачастую с палочками, ходят по этим офисам, чтобы услышать, кто и что должен делать. Может, местная власть найдет крайнего?

Надежда Викулова. г. Южно-Сахалинск.

От редакции

Любят у нас форсировать события без оглядки на реалии, особенно по части введения цифровых технологий. Но ведь действительно, десяткам тысяч островитян они неведомы в силу возраста или экономических причин.

Да что говорить о стариках и старушках, если президент России и тот не пользуется интернетом! Так стоит ли радикальным образом отказываться от привычных и удобных большинству населения форм уведомления об оплате коммунальных услуг? Ведь это только приумножит неплатежи и создаст людям нервотрепку.