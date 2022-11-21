Назвали в честь героя. Анивская школа № 1 будет носить имя своего выпускника золотого медалиста Дениса Плотникова

Такое решение принял совет ветеранов Анивского городского округа и учительский совет. 24-летний старший лейтенант Денис Плотников погиб в апреле во время специальной военной операции.

На днях состоялась церемония открытия памятной таблички на фасаде здания с портретом и именем героя. На мероприятии присутствовали ученики, представители общественности и, конечно, родные погибшего воина.

Денис Плотников окончил эту школу в 2015 году с золотой медалью, позднее – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. К. К. Рокоссовского – и тоже с красным дипломом. Службу проходил на Кавказе, а затем на Сахалине, командиром взвода отдельной мотострелковой бригады.

На Донбасс офицер отправился по контракту. В зоне СВО он заменил сослуживца, который не смог поехать из-за болезни.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.