Не бойся побеждать. Сахалинские спортсмены уезжают с соревнований с медалями

Зрелищные схватки

В Комсомольске-на-Амуре подведены итоги дальневосточного турнира по дзюдо «Комсомольский додзё». Его участниками стали юные спортсмены из дальневосточных регионов.

Сахалинскую область представляли дзюдоисты из Долинска и Холмска. Им удалось завоевать семь медалей.

В младшей возрастной группе победителями турнира стали Андрей Чижевский (весовая категория до 30 кг) и Алексей Глобенко (до 34 кг). Бронзовые награды в активе Никиты Сухова (до 26 кг) и Кирилла Иванова (до 34 кг).

Алексей Глобенко был удостоен специального приза «За самую зрелищную схватку».

В турнире юношей 2010 – 2011 г. р. второе место заняли Артем Прадедов (до 42 кг) и Данила Бойко (до 46 кг), а Илларион Хальенкин замкнул ТОП-3 в весовой категории до 38 кг.

Андрей Чижевский, Алексей Глобенко, Никита Сухов, Кирилл Иванов, Артем Прадедов, Данила Бойко – воспитанники спортивного клуба самбо и дзюдо «Витязь» Долинска (тренер Александр Казак), а Илларион Хальенкин – воспитанник спортивной школы Холмска (тренер Игорь Микрюков).

Шесть наград Виктории

Сахалинские пловцы стали обладателями восьми медалей всероссийских соревнований по плаванию детской лиги плавания «Поволжье».

Состязания прошли в Саратове и собрали более 300 спортсменов в возрасте от 9 до 18 лет из 20 регионов страны.

Сахалинскую область представляли воспитанники областной спортшколы вод­ных видов спорта.

По итогам соревнований больше всех наград завоевала Виктория Завертяева. В копилку команды она принесла шесть золотых медалей – 200 м комплексным плаванием, 100 м баттерфляем, 50 м баттерфляем, 100 м брассом, 200 м вольным стилем, 100 м вольным стилем. Также Виктория была отмечена суперпризом за лучший результат по очкам Международной федерации плавания FINA.

Савелий Сакун стал обладателем золотой награды на дистанции 200 м брассом.

София Колодкина завоевала «бронзу» на 50-метровке вольным стилем.

Фигуры на льду

В Уссурийске прошли краевые соревнования по фигурному катанию «Звезды Дальнего Востока 2022». Турнир объединил 150 участников из дальневосточных городов.

Островную столицу представили воспитанники спортшколы «Кристалл». Наши спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Отличились Михаил Маслов, Мария Рыбкина, Дарья Путиленко, Екатерина Виловатая, София Шишкина, Наргюль Галимзянова, Маргарита Маслова и Ульяна Петрищева.

Наставниками спортсменов в «Кристалле» являются Ольга Лысенкова, Анна Шульга и Елена Серковская.

Бокс!

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство Дальнего Востока по французскому боксу сават. За победу сражались около 50 спортсменов в возрасте 9 лет и старше из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Долинска и Охи.

В своих весовых и возрастных категориях золотыми медалистами стали Даниэль Тафа (Южно-Сахалинск), Виктория Пьянникова (Оха), Елисей Быстрых (Оха), Сергей Леонов (Южно-Сахалинск), Степан Решетов (Южно-Сахалинск), Егор Малахов (Южно-Сахалинск), Тимофей Дудко (Южно-Сахалинск), Роман Руденко (Оха), Алексей Хабибуллин (Южно-Сахалинск), Кирилл Автаев (Оха), Ярослав Дудкин (Южно-Сахалинск), Никита Фролов (Южно-Сахалинск), Дмитрий Ерошенков (Оха) и Шамиль Шамсудинов (Южно-Сахалинск).

Приз за лучшую технику среди юношей завоевал Сергей Леонов, среди юниоров награду получил Кирилл Автаев.

Обладательницами специальных призов стали Виктория Пьянникова, Кристина Важенкова (Южно-Сахалинск), Виктория Воронова (Южно-Сахалинск).

Приз за волю к победе в матче-реванше с хабаровчанином Микаэлем Айляном получил Дмитрий Ерошенков, сравняв счет по их личным встречам 2:2.

Метко стреляли

Сахалинские спортсмены завоевали две серебряные награды чемпионата России по практической стрельбе. Соревнования прошли в Туле и собрали более 300 участников 16 лет и старше из 34 регионов страны.

Честь Сахалинской области на состязаниях отстаивали воспитанники спорт­школы по техническим видам спорта Тимур Кимежук, Вадим Палиенко, Андрей Лаврентьев под руководством тренера Бориса Кимежука.

Андрей Лаврентьев стал обладателем серебряной медали в дуэльной стрельбе. В командном зачете (открытый класс) островная команда также заняла второе место.

Фестиваль футбола

Футбольный фестиваль академии «Искра» прошел в Хабаровске. Его участниками стали 18 команд мальчиков 2014 г. р. из различных регионов ДФО.

Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы «Сахалин» (команды «Сахалин-1» и «Сахалин-2» под руководством Евгения Крючкова и Андрея Скрипника).

Футболисты команды «Сахалин-1» завоевали серебряные награды турнира, а капитан Арлен Насипбеков был признан лучшим защитником фестиваля.

«Сахалин» взял реванш

9 ноября команды группы 3.1 второй лиги первенства России по футболу сыграли матчи 21-го тура. «Сахалин» в Южно-Сахалинске принимал «Родину-2» из Москвы.

Игра имела больше имиджевое значение, чем турнирное. Уже понятно, что второй этап команды проведут в разных группах («Родина-2» – за 1 – 12-е место, «Сахалин» – за 13 – 24-е).

При этом очки будут учитываться не все, а только набранные в матчах против своих соперников по второму этапу.

С другой стороны, «Сахалин», занимающий последнее место, стремился его покинуть. А «Родина-2», которая до этого проиграла в гостях только раз, никак не планировала удваивать этот результат.

Итог – 2:1 в пользу островитян.

Победа не позволила «Сахалину» покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, так как его конкуренты «Пересвет» и «Квант» также набрали по три очка. Теперь этот вопрос решится 13 ноября, когда «Сахалин» сыграет с «Пересветом».

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.