Не дожил до Победы 12 дней. Наши герои

«1 сентября 1945 года. Сообщаю о смерти Вашего сына младшего лейтенанта Сёмина Е. С.

Сёмин Ефим Савельевич при нападении японских самураев ночью 19 августа был убит. Похоронен на поле боя. Похоронили мы его хорошо. Новое бельё и обмундирование. С ним похоронены ещё двое его же подчинённых. Это сообщение пишет Вам его помощник старший сержант Кравцов Иван Фёдорович. При получении этого сообщения прошу дать ответ. Кравцов».

Это письмо и материалы о Ефиме Сёмине хранятся в Охе в краеведческом музее.

Жуть берёт, когда читаешь это письмо. Жил человек, учился, работал, воевал. И «похоронили мы его хорошо». Не дожил он до Победы 12 дней. Было ему 30 лет.

Ефим Сёмин родился в Благовещенске. Вместе с родителями переехал в Оху. В мае 1940 года получил диплом об окончании нефтяного техникума. Посредственные оценки у него были лишь по истории ВКП(б) и биологии. Все остальные – «хорошо» и «отлично».

Начал работать на Охинском промысле. Трудился мастером на Эхабинском и других промыслах Сахалина. Накопленный опыт пригодился Ефиму Савельевичу как преподавателю на курсах фабрично-заводского обучения.

Но и на фронте были нужны грамотные командиры. В 1942 году Сёмин был призван в армию. Ефим Савельевич на фотографии – без офицерских погон. Их ввели чуть позже.

К сожалению, из письма неясно, где воевал, на Курилах, на Сахалине или материке, Ефим Сёмин и где похоронен воин со своими товарищами.

На этих фотографиях – артиллерист Ефим Сёмин. И он же на снимке среди инженерно-технических работников Охинского нефтепромысла треста «Сахнефть» накануне призыва в армию.

Валерий ТОКАРСКИЙ.

2010 г.