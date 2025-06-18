Не дожив четыре месяца до 60 лет, ушел из жизни известный сахалинский врач-кардиолог Станислав Барабанов

На протяжении нескольких лет доктор мужественно боролся с онкологическим заболеванием. И работал практически до последних дней. Многие пациенты отделения кардиологии сахалинской областной клинической больницы не подозревали, что их врач тяжело болен и регулярно проходит курс химиотерапии. После процедур в онкодиспансере он как ни в чем не бывало вновь появлялся в стационаре и принимал больных.

Выпускник Хабаровского мединститута, Отличник здравоохранения, отмеченный многочисленными федеральными и ведомственными наградами, 26 лет отработал в областной клинической больнице, из которых 8 лет возглавлял отделение кардиологии номер 1.

Доктор Барабанов помог тысячам пациентов восстановить здоровье и жить до глубокой старости. Спортсмен, трудоголик, он своим примером вселял в них оптимизм.

Станислав Алексеевич планировал написать для газеты «Советский Сахалин» статью о своей борьбе с тяжелым заболеванием и как ему, несмотря на неблагоприятный медицинский прогноз, удавалось несколько лет жить и работать. Но не успел…

Светлая память Доктору.