На Сахалине открыт сезон операций по спасению беспечных рыболовов-любителей

«Пусть мама услышит, пусть мама придёт…» – кто не помнит песенку из доброго, душещипательного советского мультика «Мама для мамонтёнка»? Главный герой, волей судьбы избежавший гибели во время всемирного оледенения, пытается отыскать свою маму. Спасибо мудрому дедушке Моржу, который вспомнил про слонов, живущих в тёплых странах. Мамонтёнок отправился в далёкое плавание на льдине и в конце концов нашёл то, что искал: его приняла как родного современная мама-слониха.

Очевидно, отсюда и произошёл расхожий термин «мамонтята». Так у нас называют островных незадачливых рыболовов-любителей, которые выходят на морской припай в надежде наловить корюшки-зубатки, забывая о мерах предосторожности, и отправляются в плавание по воле волн и ветра на отколовшихся льдинах. История повторяется каждый год. И если бы не усилия спасателей…

Предупреждён – значит, вооружён?

Уже и в нынешнем сезоне пришлось проявить свои профессиональные навыки. А ведь основная корюшковая рыбалка только начинается! В региональном управлении МЧС рассказали о том, как организована работа по обеспечению безопасности и, при необходимости, по спасению рыбаков на морском припае Сахалина.

Большое внимание традиционно уделяется профилактике: контролируется выставление предупреждающих знаков и аншлагов на водных объектах, проводятся патрулирования, профилактические беседы инспекторов с отдыхающими и рыбаками. Людей информируют о состоянии ледового припая через СМИ, социальные сети, а также с помощью смс-оповещения.

В островном регионе зарегистрировано 25 мест массового выхода людей на лёд. Из них наиболее популярны шесть участков подлёдного лова рыбы, в том числе два с возможным отрывом льда (залив Мордвинова у села Охотское Корсаковского района и прибрежье Охотского моря в районе села Стародубское Долинского района).

С началом активной рыбалки на дежурство заступает вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, экипаж сахалинского звена неоднократно доказывал свой профессионализм при спасении рыболовов-любителей. Кроме этого ведомство располагает судном на воздушной подушке «Хивус». Именно эти транспортные средства чаще всего применяются для спасательных операций.

Дроны в помощь

На оснащении регионального управления МЧС есть передвижной пункт управления беспилотными авиационными системами на базе автомобиля повышенной проходимости.

В его составе 5 беспилотных воздушных судов: 3 вертолётного и 2 самолётного типов, причём 3 из них позволяют вести поисковые работы в тёмное время суток.

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с отрывом прибрежного льда с рыболовами-любителями, в район происшествия выдвигаются необходимые силы и средства, в том числе специалисты беспилотной авиации. На месте принимается решение, какого типа беспилотную систему целесообразнее применить с учётом погодных условий и рельефа. Проводится воздушная разведка, уточняется количество людей на льду, оценивается степень разрушения ледовых полей, определяются возможные пути вывода людей на берег. Данные направляются поисково-спасательным группам для организации и проведения спасательных работ. В ведомстве отмечают, что с появлением беспилотных авиационных систем поиски унесённых морем рыболовов-любителей стали проще и эффективнее.

– Помимо этого еженедельно проводится мониторинг состояния ледового поля, а также совершенствуются навыки управления беспилотными системами, – говорит начальник группы по применению беспилотных летательных аппаратов регионального управления МЧС России Александр Дмитришин.

Рука об руку с наукой

Без научных данных метеорологов, гидрологов никак не обойтись. Сахалинские спасатели в первую очередь говорят спасибо сотрудникам ФГБУ «Сахалинское УГМС» (региональное управление гидрометео­службы. – Прим. авт.), которые своевременно информируют ведомство и предоставляют аналитические отчёты о состоянии окружающей среды.

Учёные используют данные экспедиционных гидрометеорологических наблюдений у юго-восточного побережья Сахалина, метеостанций всего Дальневосточного региона, а также дистанционного зондирования земли.

Кроме этого ежедневно, не позднее 13 часов, Сахалингидромет направляет информацию о метеоусловиях и ожидаемом состоянии припая на следующие сутки оперативной дежурной смене регионального управления МЧС.

– Островное управление МЧС направляет экстренное предупреждение об ожидаемом опасном состоянии припая органам госвласти и местного самоуправления, – говорит начальник отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий ведомства Лидия Бельковская.

Вообще, прежде чем отправляться на рыбалку, важно поинтересоваться прогнозом погоды и состояния морского льда. Например, 4 февраля Сахгидромет предупредил о том, что в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья острова происходили подвижки льда с торошением, образованием трещин и разводий. Это было связано со значительными приливно-отливными колебаниями уровня моря. В таких условиях на лёд выходить опасно.

Немного статистики

Зимой прошлого года зафиксировано 6 происшествий с рыболовами-любителями. Это на одно происшествие больше, чем годом ранее (тогда было 5 ЧП), в 2023-м – 8 происшествий. Особенно масштабные спасательные операции разворачивались в феврале 2025 года. 12 февраля в Корсаковском районе на участке ледового припая от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров. Большую группу людей уносило в море. В спасательной операции участвовали сотрудники поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова, госинспекции по маломерным судам (ГИМС) и поисково-спасательного подразделения Корсаковского района. Кроме моторной лодки были задействованы судно на воздушной подушке «Хивус» и вертолёт Ми-8 МЧС России… Операция прошла успешно, все 139 человек с ледового поля были доставлены на берег.

В последний час

4 февраля на Сахалине сотрудники МЧС России спасли 71 рыболова-любителя.

Льдину с рыболовами оторвало в Охотском море в районе села Стародубское. В результате подвижек льда на удалении около 800 метров от берега образовалась трещина шириной до 6 метров, отрезавшая от суши группу рыболовов. К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах.

Благодаря слаженным и совместным действиям сотрудников МЧС и администрации Долинского муниципалитета на берег благополучно доставлено 43 рыболова-любителя. В дальнейшем спасено ещё 28 человек.

К операции по спасению привлекалось 22 человека и 11 единиц техники, в том числе 12 человек и 6 единиц техники от Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Операция закончилась в 20 часов. Спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Сахалинской области на судне «Хивус-10» проверили район проведения работ. Людей не обнаружено.

Пострадавших нет.

Ранее МЧС предупреждало об опасности выхода на лёд в течение всей недели на территории юго-восточного побережья Сахалина, где под воздействием отжимного ветра прогнозируется разрушение целостности не полностью сформированного неподвижного льда.

Телефон экстренных служб – 112.

