Не хватило 0,03 секунды. София Надыршина не смогла пройти в четвертьфинал Олимпиады по сноубордингу

София Надыршина уступила 0,03 секунды во время первого заезда 1/8 финала по сноубордингу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. Ее опередила сноубордистка из Нидерландов Мишель Деккер.

София шла по красной трассе и опережала соперницу на 0,16 секунды, но допустила ошибку на подъезде к финишу, сообщили в региональном минспорта.

– Я не хочу оправдывать себя, я расстроена. Как получилось, так получилось.

Возможно, если бы я смогла пожить в Олимпийской деревне, проникнуться Играми и хоть раз опробовать трассу, смогла бы показать другой результат, но ничего страшного. Все еще впереди, – рассказала спортсменка корреспондентам после заезда.

Вторая россиянка, Полина Смоленцова, также не смогла победить в гонке.

Тренер Ольга Желтова рассказала в интервью о выступлении Софии Надыршиной:

– Я считаю, что Соня отработала на все 500%. Она все, что смогла, сделала, если учесть две недели перед Олимпиадой, где ей пришлось посидеть в изоляции, и вообще поездка могла сорваться.

Впереди у Надыршиной первенство мира, этапы Кубка мира – они уже в марте.