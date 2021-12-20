Не искал, но нашел. Жениться никогда не поздно

Если у женщины жизнь после сорока только начинается, то что говорить о мужчинах?! И в шестьдесят они могут легко вступить в новые отношения, полюбить и даже сотворить наследников. Правда, дети после 60-ти замечены только в среде известных благосостоятельных людей.

Но брошенному мужу (письмо «Неожиданный развод» в номере за 19 ноября) только 47 лет, и он может успеть родить и вырастить ребятишек в новой семье при условии, что жена будет моложе. А лучше встретить ровесницу и не мудрить с рождением детей. У него уже была жена помоложе!

Хотел бы привести свой пример.

Я ходил в моря на полгода и больше – это не две недели, на которые ежемесячно уезжал на работу герой публикации. Долгая разлука не укрепляет семейные узы – таково мое убеждение, основанное на личном опыте. После того, как мы с женой разошлись, я сошел на берег и уехал с Сахалина к брату на север Амурской области, устроился на золотой прииск. Работа там организована вахтовым методом: месяц труда – месяц отдыха. Видел я семейных мужиков, почти у всех у них на работе были женщины.

Кто-то считал временными их, кто-то тех, что оставались дома. Я тоже присмотрел себе подругу – на три года моложе меня, ей 49 лет, но выглядит моя Наташа моложе. Я приехал на работу, когда ее нагло атаковал начальник участка, у которого дома была жена. Действовал он напористо, грозил подвести под увольнение или устроить недостачу, если она не уступит его домогательствам.

А оказалась Наташа далеко от дома из-за тяжелых обстоятельств. За полгода до этого у нее неожиданно умер муж – от обширного инфаркта. А у них были набраны кредиты, погасить которые с ее зарплатой в 25 тысяч рублей было невозможно. Вот и поехала она за «длинным рублем».

Наташа мне пожаловалась на начальника, попросила поухаживать за ней, так сказать, фиктивно, только чтобы тот отстал. Я провожал ее поздно вечером с работы в общежитие, заходил иногда на чай. И очень быстро привязался. Она спокойная, домашняя, какая-то очень уютная.

И красивая.

Месяца через два провожаний понял, что без нее мне жизни не будет.

Полгода уже мы вместе. Срок небольшой для каких-то заявлений, утверждений. Но планы на совместную жизнь строятся. Я уже ездил на выходные с Наташей к ней домой, мне понравились ее родственники – люди простые, доброжелательные. Я, кажется, уже нагулялся и по морям, и по большим городам.

Меня не пугает жизнь в небольшом городе. Хочется простого домашнего тепла, посиделок в душевном кругу. Собираемся жить около Наташиных родных, когда скопим немного денег на обустройство семейного гнезда. Наташе тоже досталось в этой жизни, вижу, что и она нашла во мне надежную опору.

Алексей, г. Корсаков.