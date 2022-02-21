Метели весну не испугают. После циклона обязательно проведайте сад

Из снежного плена без больших потерь

Оттепель второй декады февраля сменилась мощными снегопадами. Запланированные поездки на дачу придется отложить на несколько дней, ведь там ждут нашей помощи плодовые деревья и кустарники, оказавшиеся в снежном плену. По хорошей погоде, взяв лыжи, проведайте свой сад, высвободите ветки из сугробов. Под стволами деревьев уплотните снег и разложите таблетки с отравой для грызунов. Скоро начнется миграция мышей, а они могут нанести большой урон саду.

При первой возможности оказаться на даче после метели рыхлите снег в парничках (тогда он быстрее растает) и прикройте их пленкой.

Обратите внимание на кусты. Если они оголились, освобождайте от снега ветки крыжовника, жимолости смородины. Поломанные не выбрасывайте, разрежьте на сегменты. Нижний срез должен быть под углом 45 градусов на расстоянии 0,5 см от нижней почки. Черенки поставьте в воду, добавив в нее чайную ложку сахара или меда, к маю у посадочного материала появятся хорошие корни.

Закалить, замочить

Надеюсь, вы провели закалку поздних сортов томатов. Осталось только перед посевом обработать их любым ростовым раствором, стимулирующим пробуждение семян. Впрочем, для этой цели, а также для защиты растений от заболеваний можно воспользоваться раствором из 1 части алоэ и 1 – 2 частей воды. В течение 6 часов подержите в нем посадочный материал.

Для посева семян на рассаду выбирайте емкости глубиной не более 4 см. Если почва кислая, а известковой мучки нет, полейте ее раствором питьевой соды (1 ст. ложка на 1 л воды). Рядочки сделайте через 3 см и пролейте их горячим раствором марганцовки. Когда почва остынет, можете сеять семена перцев, томатов, баклажанов на расстоянии 1 см друг от друга. Плошки поместите в целлофановые пакеты и поставьте в теплое место. Как только появятся первые белые росточки, медленно приоткрывайте пакет, постепенно впуская свежий воздух, чтобы не навредить растениям.

Больше света и тепла

При всхожести около 70% семян целлофановый пакет можно снять и поставить плошку на подоконник. Обязательно открывайте фрамуги, снижайте температуру, иначе ростки вытянутся, и рассада будет качеством похуже.

Днем выставляйте плошки на теплые веранды и застекленные балконы, а на ночь заносите рассаду домой или укрывайте, чтобы сеянцы не погибли. И обязательно подсвечивайте растения люминесцентной лампой с 20 часов вечера до 9 часов утра.

Лампу устанавливайте на высоте 15 см над растениями. По мере роста сеянцев поднимайте лампу повыше. Не допускайте пересыхания и переувлажнения почвы у сеянцев. С появлением первых всходов спичкой или зубочисткой рыхлите рядочки. (Рыхление приравнивается к поливу). Напоминаю, сейчас надо сеять семена поздних сортов, которые дадут урожай в сентябре – октябре.

Да здравствует разнообразие!

Позаботьтесь о расширении ассортимента и сортов овощных культур, ведь у каждой из них свои особенности и полезные свойства. Пусть на вашем участке будет по несколько корней белокочанной, краснокочанной, цветной, брюсельской капусты, а также брокколи и кольраби. Не будут лишними разновидности редьки и луков. Самостоятельно выбирайте сорта корневого сельдерея, пастернака, лука.

В последнее время дачники стали высаживать на участках именно рассаду лука, что правильно: и перо в этом случае будет хорошее, и луковицы. Высевать чернушку будем в марте, а сейчас необработанные луковички замочите на 2 – 3 дня, периодически сливая воду. Затем посадочный материал просушите.

В сахалинских условиях хорошо показали себя такие сорта лука, как «штутт­гардер ризен», «эксибишен», «ред барон» и другие. Обратите на них внимание.

Не выбрасывайте и слегка подпорченные луковицы, они дадут отменное зеленое перо. Искупайте их в слабом растворе марганцовки и посадите в короб длиной 50 – 100 см, шириной 10 см и слоем земли в 4 – 5 см. Причем луковицы разместите «мостиком», то есть плотно друг к другу, присыпьте их землей и опрыскайте теплой водой или слабым раствором марганцовки. И дружные всходы не заставят себя ждать.

Из сельдереев наибольшей популярностью у островитян пользуется «яблочный корневой» с крупным корнеплодом, похожим на репу. Он хорошо подходит и к мясу, и к салатам. Пусть ему найдется место и на вашем участке.

He вся зелень для подоконника

В прошлом выпуске мы рассказывали о выращивании на подоконниках зеленных культур (это кресс-салат, лук, укроп, петрушка и др.). Это хорошая витаминная добавка к столу. Уход за всходами несложный. Что же касается выгонки базилика, эстрагона, тимьяна, тмина, то без досвечивания люминесцентными лампами эти растения силы не наберут. Ваши затраты по оплате электричества возрастут, только будет ли овчинка стоить выделки?

Загляните в закрома

В конце февраля достаньте из подвала гладиолусы, промойте в крепком растворе марганцовки или любого химиката, работающего против болезней. Луковички сложите на поднос и поставьте его на солнечное место – пусть гладиолусы дают крепкие ростки.

Проверьте, в каком состоянии георгины. Больные клубни удалите, здоровые раскройте и слегка сбрызните водой, чтобы корни не пересохли, дней через 10 процедуру повторите.

В ящиках с песком проверьте осенние запасы свеклы и моркови. Уберите испорченные корнеплоды, а песок, в котором накопились болезнетворные организмы, просушите или прокалите и вновь засыпьте им овощи.

Можете также посеять в плошки, накрытые целлофановыми пакетами, семена цветов, которые долго не всходят (гвоздики, дельфиниумы и др.). Будет чем украсить клумбы, когда придет весна.

Валентина КОСЕНКОВА, агроном.

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