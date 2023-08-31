Не лениться учиться! Такое напутствие в День знаний получили более 63 тысяч учащихся школ региона

«Каникулы, каникулы – весёлая пора! Но только мы привыкли к ним, как в школу нам пора!» – точно подметил детский поэт. Вот и День знаний, открывающий новый учебный год, незаметно подоспел с первым днём осени. По такому поводу сегодня на торжественных линейках в школах области прозвучит Гимн России с подъёмом Государственного флага страны, а первоклассники впервые услышат голос звонка, зовущего на урок.

Впрочем, уроки 1 сентября, можно сказать, символические – в основном установочные, организационные, в виде классных часов. А в начальном звене для 6,7 тыс. первоклассников пройдет «Урок мира».

Взрослые решили в этот день устроить детворе настоящий праздник. К примеру, исторический парк «Россия – моя история» областного центра приглашает ребят на мастер-классы по робототехнике, компьютерной графике и 3D-моделированию. Парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина приготовил для школьников шуточные конкурсы, тематические викторины, танцы и игры. Оригинально День знаний пройдет в Сахалинском зооботаническом парке. Там придумали занимательные уроки математики, русского языка, музыки, физкультуры, рисования мелками на асфальте. Наверняка детвора отличится и в эстафете «Собери рюкзак». А сколько радости будет у мальчишек и девчонок, когда вдруг откроется волшебный сундучок с подарками!

Но подарки подаркам рознь. У островного региона они дорогие, весомые и первоочередные. В этом году вводятся в эксплуатацию пять новых современных школ – в Курильске, Ногликах, с. Кировское Тымовского района, с. Шахтерске Углегорского района и детсад-школа в с. Головнино Южно-Курильского района. Все действующие школы приведены в порядок, обновлены, отремонтированы, обеспечены всем необходимым. Получать знания в таких стенах будет в удовольствие.

С этого года образовательные организации больше внимания уделят спортивным занятиям, начальной военной подготовке, трудовому воспитанию, проектной и общественной работе.

В системе высшего и среднего профессионального образования День знаний тоже отметят не скучно. К примеру, коллектив Сахалинского колледжа искусств этому событию отводит целых три дня. В программе праздника – концерты, интересные экскурсии по Южно-Сахалинску, гулянье в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина с посещением выставок и участием в различных мероприятиях.

А дальше, как говорили герои популярного фильма, «доживем до понедельника», когда начнется полноценное изучение образовательных программ.

Людмила АРТЁМОВА.