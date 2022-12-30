Не махнуть ли нам на рыбалку?! Клевое место

Новогодне-рождественские каникулы приходятся на многообещающий период, получивший у рыболовов-любителей название глухозимье.

О том, что и где ловится в это пору, рассказал наш постоянный консультант, кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Навага образует большие скопления в морском прибрежье. В устьях рек ловят, как правило, не очень крупных, впервые созревающих особей. В третьей декаде января завершится нерестовый период, и навагу будут ловить в большом количестве в лагунах и озерах.

Основной и желанный трофей рыболовов-любителей в это время – зубатая корюшка. Она в морском прибрежье образует локальные группировки. Самые крупные экземпляры попадаются на северо-восточном побережье Сахалина, где побогаче кормовая база. Особенно привлекательны заливы Пильтун и Ныйский в Ногликском районе.

В морском прибрежье эффективны различные зимние мушки, а в устьях рек – блесны.

Не теряет актуальности лов морской малоротой корюшки. Ее массово ловят на озерах Буссе, Изменчивое, Тунайча, Невское, а также на реках Лютога, Найба, Лебяжья. Морская малоротка жирная, вкусная и вполне может претендовать на звание главного объекта ловли во время новогодних каникул.

В старицах Найбы, Пороная, рек северо-востока Сахалина ловят рыбку помельче – озерную малоротую корюшку, прозванную в народе чекой и озеркой. На юге острова применяют снасти с маленькими крючками, лучшая наживка – опарыш. А в Поронайском районе традиционно используют маленькие блесенки-самосвалы. Снасточка предельно простая, на ней нет даже грузила: леска и блесенка, наживка не обязательна.

На озерах Птичье, Тунайча, Айнское ловят озерную сельдь… В ассортименте новогодней рыбалки, для тех, кто знает клевые места, – красноперка, камбала, налим… Словом, будет чем заняться на каникулах. Главное – чтобы погода не подвела.

Владимир СЛАВИН.

Рыбацкая байка

Загадочный везунчик

Дело было на Поронае, как раз в новогоднюю пору. На льду собралось изрядное количество рыбаков, рассчитывавших наловить свежей наваги, а если повезет, и корюшки-зубатки к новогоднему столу. Пробурили лунки, закинули в воду снасти… Нет рыбы. Давай по льду перемещаться: то тут, то там пробуют ловить – ноль. Мертвый сезон. Начали версии выдвигать – что не так? Может, полнолуние виновато с приливами-отливами? Может, проскочила рыба вверх по течению или, наоборот, в море скатилась?..

И тут все обратили внимание на одинокого рыбака, разместившегося недалеко от берега, в сторонке от остальных. Ловит! Налетели со всех сторон. Вскоре лед вокруг счастливчика превратился в настоящий дуршлаг, столько лунок высверлили. Но толку мало – он как ловил, так и ловит, а вокруг – ничего, единичные поклевки. Кто-то, особенно любопытный, поинтересовался, что за снасть у этого везунчика. И был в шоке от увиденного: рыбак использовал обычную донку с привязанной на конце лески невзрачной, давно не чищенной медной блесной. И это работало! У большинства из собравшихся вокруг в арсенале были наборы из различных блесен – белых, желтых, красных, всех цветов радуги, начищенных до солнечного блеска, а эффекта никакого… Обидно!

Тем временем загадочный рыбак бросил взгляд на полуденное солнце в дымке, смотал удочки, загрузил улов в рюкзкак, водрузил его на санки и пошел домой Новый год отмечать. У остальных в тот день так и не было хорошего клева. Почему везло рыбаку с неказистой снастью – осталось загадкой.

Позже местные нивхи подсказали отгадку. У малочисленных народов Севера, занимающихся рыбалкой с малолетства, есть древний обычай. Каждый раз, приходя на лед и приступая к рыбалке, нужно задобрить духа воды: сказать ему что-нибудь хорошее и плеснуть в свои лунки по рюмке водки. Иначе можно и без улова остаться!

Эксклюзивный кулинарный рецепт

от Виталия Никитина

Манты по-сахалински: лососевые с завитушкой

Обычно после плотного новогоднего застолья хочется чего-нибудь вкусненького, но полегче, не мясного. Приготовьте рыбные манты.

Для этого понадобятся: 1 килограмм замороженного фарша из мяса кеты, на это количество – 4 крупных луковицы общим весом около 0,5 кило, 100 граммов замороженного внутреннего жира говядины или курдючного, соль и молотый черный перец по вкусу. Для теста будет достаточно 0,5 килограмма муки, 2 яиц, немного воды и соли по вкусу.

Первым делом на крупной терке нужно натереть стружку из жира. Фарш заранее размораживают до стадии размягчения, но не более того, иначе он будет давать много сока и это затруднит дальнейшие процедуры. Хорошо перемешиваем фарш, нарезанный репчатый лук, соль, жир и специи, после чего убираем в холодное место.

Бездрожжевое, по сути пельменное тесто замешиваем из муки, взбитых яиц и воды, слегка подсаливаем. Консистенция должна быть средней, чтобы не текло и в то же время не было «резиновым». Готовое тесто должно часок постоять на холоде. Затем его раскатывают до толщины примерно 2 миллиметра и нарезают квадратиками со стороной 4 – 5 сантиметров. Это самый удобный и популярный формат. В центр помещаем достаточное количество готового фарша и залепляем каждый мант «конвертиком». На самой макушке формируем завитушку из уголков квадрата. Она играет важную роль при тестировании: нужно взять готовое изделие за эту завитушку и приподнять над столом. Если тесто выдерживает вес, не растягивается, не рвется, значит продукт соответствует всем кондициям!

Дальше все просто: помещаем манты в пароварку или на низкую решетчатую подставку, подходящую для сковороды. Во втором случае потребуется высокая крышка. В сковородку наливают немного воды и включают нагрев. Для полного приготовления блюда понадобится меньше времени, чем для мясных мантов – примерно 20 – 25 минут пропаривания. Толще слой теста – дольше готовка.

Полученные манты при соблюдении технологии получаются сочнее обычных, мясных. При этом по вкусу не сразу и определишь, что фарш рыбный.

Гурманы более всего ценят вкус и аромат бульона, поэтому первым делом откусывают завитушку из теста и выпивают в один прием этот горячий бульон. Остальное – уже на закуску!

Приятного аппетита

и наилучшие пожелания в Новом году!

Ваш Виталий НИКИТИН.