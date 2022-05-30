Не нужно плодить попрошаек. Дикие животные нередко погибают на дорогах

«Ой, какая хорошенькая лисичка! А какие лисятки забавные!», – с восторгом поделилась сахалинка, встретившая в минувшее воскресенье рыжее семейство на обочине автодороги, пролегающий через холмский перевал. Дикие животные совершенно не боялись проезжающих мимо машин. Они явно привычно ожидали угощения.

Встреча с лисьей семейкой произошла в окрестностях холмской свалки. В этих же краях и в эти же дни очевидцы днем и в вечерних сумерках видели медведицу с двумя медвежатами. Косолапые вели себя так же – не очень-то сторонились людей, не удалялись далеко от свалки и от автодороги.

Что это за явление и как должен реагировать человек на такие встречи? Ответы на эти вопросы дал наш постоянный консультант, биолог-охотовед Андрей Здориков.

– Ничего необычного не происходит. У одних диких животных сейчас период свадеб, гона, они теряют всякую осторожность, – говорит Андрей Здориков. – У лис гон прошел в феврале, а теперь мамаши-лисы, если уверены в безопасности, вытаскивают из нор малышей и прогуливаются с ними по окрестностям. Лисице нужно много корма, чтобы накормить своим молоком детенышей. Легче всего ей добыть для себя белковую пищу на свалке, где всегда попадаются пищевые отходы.

Почему зверье тяготеет к автодорогам, расположенным поблизости от свалок? Потому что люди норовят подкормить их. Лисята, медвежата, детеныши других животных очень быстро перенимают опыт старшего поколения и также становятся попрошайками.

Финал же часто бывает печальным: звери все чаще погибают под колесами автотранспорта. В одних случаях они гибнут в темное время суток, когда водитель несется на полном ходу и не успевает среагировать на появление животного на дороге.

В других – люди вполне осознанно давят тех же лис с щенятами, считая, что слишком много развелось этого зверья… В последнее время участились случаи гибели выдр, перебегающих дороги в вечерних сумерках.

О правильном поведении человека на лоне природы уже немало написано и говорено. Желательно соблюдать простые правила. Не подкармливать диких зверей, у них в природе достаточно корма. После отдыха, отправляясь в обратный путь, нужно убрать за собой мусор, в том числе и пищевые отходы, и отвезти их до ближайшего мусорного контейнера.

Петр НИКОЛАЕВ.