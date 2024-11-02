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Не отделяем свою судьбу от судьбы Отечества

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

4 ноября мы вместе со всей страной отмечаем День народного единства. Этот праздник – символ ответственности граждан России за судьбу Родины.

Несколько столетий назад наша страна столкнулась с реальной угрозой утраты суверенитета. Причин тому было много: от внутреннего разлада до иноземного вторжения. Казалось, дни России сочтены. Но народ не смирился. Наши предки собрались под знамёнами ополчения Минина и Пожарского. Они прогнали иностранных захватчиков и их пособников. Земский собор избрал нового правителя и восстановил в стране сильную власть. Благодаря этому гражданскому подвигу Россия выстояла в пору суровых испытаний.

И сегодня мы, подобно предкам, не отделяем собственную судьбу от судьбы Отечества. Вместе трудимся, чтобы сделать жизнь на Сахалине и Курилах более комфортной, укрепляем могущество России. Всеми силами поддерживаем земляков, которые защищают нашу страну. Поэтому мы обязательно победим!

С праздником, земляки! С Днём народного единства!

В. И. ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.

 

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