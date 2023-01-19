Не пасуют рядом с сильнейшими. Сахалинские спортсмены демонстрируют отличную технику и волю к победе

Гонки на «Триумфе»

18 января в Южно-Сахалинске стартовало первенство ДФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17 – 18 лет.

В первый день соревнований девушки разыграли медали на дистанции 10 километров, юноши – на 15 километрах свободным стилем. Лучшими были лыжники Хабаровского края.

Кандидат в мастера спорта Камилла Мокшанова, преодолев десять километров за 32:13,6, смогла опередить сахалинку мастера спорта Софью Кузнецову на 1 минуту 12,6 секунды. Бронзовый призер – Лидия Федотова из Бурятии, кандидат в мастера спорта.

У юношей хабаровчанин Дмитрий Пузанов в драматической борьбе смог выиг­рать у сахалинца Павла Попова всего 3,1 секунды. Время победителя – 42:30,3. Замкнул тройку призеров Ростислав Нефедов (Магаданская область). Все юноши – кандидаты в мастера спорта.

Вчера участники первенства разыграли медали в спринте. 21 января девушки выйдут на старт 5 километров, юноши 10 километров. Гонки классическим стилем. В воскресенье, 22 января, будут разыграны медали в эстафете у девушек и юношей. Соревнования проводятся на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Начало соревнований в 11.00.

Забег за медалями

Сахалинская сборная заработала 16 наград первенства ДФО по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 300 легкоатлетов.

В составе островной команды выступали спортсмены из Корсакова, Холмска, Макарова, села Малокурильского (Южно-Курильский район) и Южно-Сахалинска.

Наши юноши и девушки до 18 лет завоевали 11 медалей и стали третьими в общекомандном зачете, сообщили в региональном министерстве спорта.

Награды высшей пробы взяли Кирилл Кожухов (бег на 400 м), Леонид Саяхов (бег на 2000 м) и Дмитрий Патрасай (толкание ядра).

«Серебро» заработали Кирилл Кожухов (бег на 200 м), Егор Звягинцев (бег на 800 м), Алиса Митрофанова (бег на 400 м), а также команда в составе Егора Повлятенко, Ильи Данилюка, Егора Попова и Михаила Кожарова в эстафетном беге 4х200 м.

Третьи места заняли Егор Попов (бег на 60 м), Никита Сафин (толкание ядра), Мария Юрина (толкание ядра) и команда в составе Анастасии Лесник, Валерии Черновой, Екатерины Жуликовой и Алисы Митрофановой в эстафетном беге 4х200 м.

В возрастной категории «юниоры и юниорки до 20 лет» сахалинские легкоатлеты заработали пять наград.

На верхнюю ступень пьедестала поднялись Владислав Трегубов (бег на 60 м) и Святослав Сайко (бег на 60 м с барьерами).

Серебряные медали завоевали Ян Абдрашитов (бег на 2000 м с препятствиями), Максим Насонов (бег на 200 м) и команда в составе Леонида Андреева, Максима Игнатченко, Максима Насонова и Владислава Трегубова в эстафетном беге 4х200 м.

Прыгнули в топ-10

В городе Чайковский Пермского края состоялись V и VI этапы Кубка России 2022 – 2023 года по прыжкам на лыжах с трамплина. На трамплине К-95 состязались около 20 мастеров спорта, семь мастеров спорта международного класса и два заслуженных мастера спорта.

Лучший результат среди сахалинцев на пятом этапе показал мастер спорта Александр Баженов (девятое место).

На шестом этапе в топ-10 смогли пробиться уже три сахалинских летающих лыжника. Никита Лобода – на восьмом месте, Александр Баженов – на девятом, Максим Колобов – на десятом.

«За лучшую технику»

Хабаровск стал местом проведения дальневосточного турнира по вольной борьбе, посвященного памяти мастера спорта СССР, экс-президента федерации борьбы Хабаровского края Владимира Васильева.

Островной регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска и спортшколы г. Невельска. Им удалось завоевать восемь медалей.

В младшей возрастной группе отличились Гасан Фахритдинов (весовая категория до 46 кг) из Южно-Сахалинска и Станислав Политико (до 50 кг) из Невельска.

В турнире юношей 2008 – 2010 г. р. первое место заняли Михаил Гоков из Невельска (до 68 кг) и Нуржигит Яхияев из Южно-Сахалинска (до 85 кг).

Бронзовыми призерами стали Александр Швец (до 48 кг) и Дмитрий Московец (до 52 кг) из Невельска, Ярослав Дзех (до 62 кг) и Иван Мельников (до 100 кг) из Южно-Сахалинска.

Михаил Гоков второй год подряд был удостоен специального приза «За лучшую технику».

Победителей и призеров подготовили тренеры Казбек Моргоев, Григорий Гоков (оба – Невельск), Насим Ганиев и Александр Шеварев (оба – Южно-Сахалинск).

Памяти основателя самбо

XV открытый региональный турнир по самбо памяти В. С. Ощепкова, посвященный 130-летию со дня его рождения, состоялся в Александровске-Сахалинском. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Ноглик, Тымовского, Поронайска, Долинска, Южно-Сахалинска и Александровска-Сахалинского.

Победителями турнира в своих возрастных группах и весовых категориях стали Евгений Лалетин, Степан Перфильев, Давид Гордиенко, Глеб Юн, Свято­слав Баянов, Дмитрий Сон, Хван Сен Чер, Даниил Мосейчук, Кирилл Дедов, Артем Гавриков, Артем Галаев, Илья Черкашин, Игорь Багаев, Никита Тимошенко, Никита Черкашин, Ярослав Солонгин, Алексей Триполев.

Призами Сахалинской областной думы награждены Ярослав Солонгин («За лучшую технику») и Виктор Поляков («За волю к победе»).

Почетными гостями турнира стали ощепковед и сын ученика Ощепкова, чемпиона СССР по самбо Андрея Будзинского Александр Будзинский, кандидат исторических наук, доцент МГУ им. Ломоносова, автор книг и исследований по истории боевых искусств Алексей Горбылев. Они провели тематические встречи, посвященные деятельности

В. С. Ощепкова, и представили на них оригиналы фотографий, документов и личные вещи основателя самбо.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.