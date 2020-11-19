Почти год депутат Ногликского городского собрания Марина Васильева добивалась отмены решения своих коллег о лишении ее депутатского мандата. И добилась.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке восстановил ее в правах народного избранника.

О скандале в Ногликском городском собрании наша газета рассказала в материале «Не знают, что творят» («Советский Сахалин» от 24 марта 2020 г.).

Напомним, 22 января 2020 года ногликские депутаты отстранили от обязанностей своего коллегу коммуниста Марину Васильеву. Основанием для этого стало непредоставление ею сведений о своих доходах и имуществе — в соответствии с законом Сахалинской области № 106-ЗО. Это при том, что положение о предоставлении сведений из вышеозначенного закона были исключены еще в октябре 2019 года ввиду их противоречия федеральному законодательству. И впоследствии местный прокурор вносил протест на это решение Ногликского горсобрания.

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев тоже подтвердил: решение Собрания «О досрочном прекращении полномочий» вынесено незаконно, поскольку М. Васильева выполнила требование избирательного законодательства в полном объеме…

Казалось бы, после столь авторитетной оценки действий местных народных избранников справедливость должна была восторжествовать. Коллегам оставалось лишь восстановить незаконно отстраненного депутата и принести ему извинения. Увы… Все это не возымело на ногликских депутатов никакого действия. Марине Васильевой пришлось обращаться в суд.

После нескольких переносов даты заседания, связанных с коронавирусом, Ногликский городской суд своим постановлением оставил решение местных депутатов в силе.

Ничего не дало и обращение М. Васильевой в Сахалинский областной суд. Там также посчитали, что городское Собрание правомочно решать вопрос об отстранении коллеги от депутатских обязанностей на основании закона, официально признанного незаконным и отмененного еще в 2019 году…

И вот долгожданное для Марины Васильевой решение девятого кассационного суда общей юрисдикции: исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решения Ногликского городского суда и Сахалинского областного суда отменены, депутат Васильева восстанавливается в своих правах и готовится приступить к своим, прерванным почти на год, обязанностям.

Пикантность ситуации заключается в том, что еще в марте, когда Собрание не отреагировало на протест прокурора, со стороны одного из народных избранников прозвучало обещание сложить депутатские полномочия в случае, если они окажутся не правы в ситуации с коллегой Васильевой.

И вот прошло время. Кассационный суд расставил все точки над i. Теперь осталось лишь выяснить, умеют ли депутаты держать свое слово. Или хотя бы признавать свои ошибки. Во всяком случае, для избирателей это важно.

Игорь КАЛИНИН.