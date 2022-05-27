Не просто жить, а побеждать. Наш корреспондент встретился с депутатом Государственной Думы от Сахалинской области, членом парламентского комитета по обороне Георгием Карловым, который рассказал об итогах своей работы за май

– Георгий Александрович, май для каждого жителя России – это в первую очередь День Победы. Где вы встретили 9 мая?

– Конечно же, в родном Южно-Сахалинске! По традиции возложил цветы к Вечному огню на площади Славы, посмотрел парад. В этом году наш великий, всенародный праздник получил особое значение. Я горжусь нашими ребятами, которые сегодня участвуют в спецоперации и доказывают, что они достойны своих дедов и прадедов. Радует то, что мы, несмотря на смену политических эпох, сохранили преемственность поколений, не предали память о великой Победе нашего народа. Наконец-то пандемийные ограничения были сняты, и тысячи сахалинцев смогли пройти в колонне «Бессмертного полка»!

Добавлю, что, несмотря на лживую пропаганду и активное противодействие иностранных властей, многие наши люди, волею судеб оказавшиеся вне пределов России, также отметили 9 мая. В той же Латвии наши соотечественники не испугались местных драконовских законов – у наследников гитлеровских коллаборационистов бульдозеров не хватало, чтобы собрать море цветов у монумента Освободителей!

Кстати, незадолго до Дня Победы наш комитет по обороне внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона о статусе георгиевской ленты. Этот символ воинской славы на протяжении многих лет олицетворяет героизм и мужество народа, преемственность традиций защитников нашего Отечества и потому требует к себе подобающего отношения. Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность.

– Какие еще законопроекты успели рассмотреть или принять наши парламентарии в мае?

– В условиях жесткого санкционного давления наша основная задача – своевременно и эффективно реагировать на любые внешние вызовы. Последствия санкционной политики Запада ощущает вся страна, и наш островной регион не исключение. Выросли цены, особенно на импортные товары, выросла стоимость ресурсов для бизнеса, появились ограничения в экспорте продукции за пределы области. Эти новые реалии, новые вызовы необходимо оценивать не эмоционально, а рационально.

Потому что в этих реалиях нам предстоит не просто жить, а развиваться и побеждать. Поэтому в приоритете у законодателей именно те меры, которые призваны защитить наших граждан и экономику, обеспечив развитие страны в нынешних условиях.

В рамках плана первоочередных действий сейчас принимаются поправки в Бюджетный кодекс. Они упростят расчеты по гос­контрактам и, таким образом, помогут регионам продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов. Кроме того, правительство получает право в этом году направлять дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на социальные выплаты, погашение госдолга и другие мероприятия, направленные на повышение устойчивости нашей экономики.

Кстати, очередной пакет антисанкционных законопроектов я обсудил со своими подписчиками в социальных сетях. И наибольший отклик вызвала инициатива о возможности по решению суда вводить внешнее управление в зарубежных компаниях, которые решили покинуть наш рынок без явных экономических причин. Таким образом, можно будет сохранить производство и рабочие места для наших граждан.

Не менее важно для всех нас и решение вопроса об импортозамещении, в том числе и в кадровом аспекте – для развития новых технологий в России требуются квалифицированные специалисты. Законопроект об увеличении числа бюджетных мест в магистратурах принят сразу в трех чтениях. Это значит, что уже в новом учебном году дополнительно тридцать тысяч ребят смогут бесплатно продолжить обучение по стратегически важным для страны направлениям. По окончании магистратуры они станут квалифицированными инженерами, генетиками, специалистами IT-сферы – теми специалистами, которые так востребованы сегодня в России.

Так же оперативно депутаты приняли законопроект об усилении административной ответственности за нарушения пожарной безопасности. В последние годы лесные пожары стали проблемой федерального характера. Сахалин в этом смысле страдает меньше, но и у нас пожары совсем не редкое явление, и большинство таких случаев связано именно с человеческим фактором. Новый закон значительно усиливает административную ответственность за нарушение пожарной безо­пасности – как для граждан, так и для должностных лиц и предприятий.

– Георгий Александрович, вы не раз отмечали, что в сложной экономической ситуации необходима дополнительная поддержка наиболее уязвимых слоев населения. Что сделано в этом направлении?

– Во-первых, принят закон, который позволит значительно сократить сроки предоставления гражданам мер социальной поддержки. На основании сведений о доходах, содержащихся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, можно будет своевременно выявлять тех, кому эти меры необходимы, и информировать граждан о положенных им выплатах.

Крайне важно сегодня использовать все возможности, чтобы в условиях западных санкций дополнительно поддержать семьи с детьми. Сейчас в половине регионов России дети от 5 до 7 лет имеют право проезда на электричках или электробусах со скидкой – на Сахалине она равна 50%, а в некоторых областях родители вынуждены платить за ребенка как за взрослого. Это несправедливо, и принимаемый сейчас законопроект предоставит возможность провозить детей бесплатно.

Будет принята мера и по поддержке молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. По закону женщина имеет право полностью сосредоточиться на воспитании детей до достижения ими трехлетнего возраста. При этом она может при желании выходить на неполный рабочий день или работать дома, сохраняя право на социальное пособие. Принимаемый законопроект четко обозначает, что неполный день не должен превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени. Тогда у мамы будет возможность совмещать уход за ребенком и трудовую деятельность, имея при этом дополнительную финансовую поддержку от государства.

Хочу подчеркнуть, что я упомянул лишь часть находящихся в работе законодательных инициатив.

– Прошли ли в мае встречи с вашими избирателями?

Да, сразу после майских праздников я провел очередной прием граждан в рамках региональной недели. Он был посвящен вопросам социальной поддержки граждан старшего поколения. В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева мне помогали представители министерства социальной защиты, департамента социальной политики Южно-Сахалинска и Фонда обязательного медицинского страхования.

Успели разобрать пять обращений – в ходе личного общения и по телефону. Большинство вопросов оказались вполне решаемы на местном уровне. Например, житель Юж­но-Сахалинска попросил содействия в замене аккумулятора на инвалидной коляске, и я уверен, что скоро он сможет вновь ей пользоваться без проблем. Следующий личный прием я проведу в начале июня.

Записал Александр ИВАНОВ.