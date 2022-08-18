Не робейте, ребята! «Сахалин» в Кубке России по футболу может сыграть с «Зенитом»

Стартовал Кубок России сезона 2022/2023 года по футболу. По сравнению с предыдущими сезонами схема проведения турнира изменилась до неузнаваемости.

Главные изменения по сравнению с предыдущим сезоном – групповой этап и введение double elimination (система с двойным выбыванием).

Это значит, что команды РПЛ даже после поражения в плей-офф или третьего места в группе все еще могут попасть в финал Кубка.

На групповом этапе в борьбу вступят команды РПЛ. Остальным участникам на пути к групповому этапу предстоит преодолеть шесть раундов.

Планируется, что в общей сложности в турнире сыграют 103 команды от Калининграда до Южно-Сахалинска.

С первого раунда начнут свое участие любительские команды и команды второй лиги с наименьшим рейтингом (всего 24 команды).

Во втором раунде к 12 победителям первого раунда добавятся 44 команды второй лиги.

В третьем раунде сыграют 28 победителей второго раунда, а также «Ротор» (Волгоград) и «Металлург» из Липецка (две команды второй лиги с максимальным рейтингом).

«Сахалин» начнет турнир со второго раунда (31 августа). Островитяне сыграют с победителем матча «Пересвет-Трехгорка» (Домодедово) – «Космос» (Электросталь), сообщила пресс-служба регионального правительства.

Команда с довольно необычным названием «Пересвет-Трехгорка» создана на базе «Пересвета», который играет с «Сахалином» в зоне 3.1 второй лиги.

В 2021 году «Пересвет» вышел на профессиональный уровень. Его молодежная команда «Пересвет-2» играла в чемпионате Московской области. Был еще и «Пересвет-3» – в первенстве Московской области.

В 2022 году «Пересвет-3» переименовали в «Пересвет-Трехгорка» (в честь одной из местных церквей) и заявили в чемпионат Московской области.

А «Космос» из Электростали – дебютант второй лиги сезона 2022/2023 года.

Если сахалинская команда пробьется в третий раунд, то ее соперник определится в паре «Сокол» (Саратов) – «Зенит» (Пенза).

Сил прибавил Байкал

В Улан-Удэ состоялся всероссийский фестиваль по мини-волейболу по-японски «Сила священного Байкала». Состязались 69 команд из пяти регионов страны (Иркутская, Кемеровская, Сахалинская области, Красноярский край и Бурятия). Участники определили сильнейших в нескольких возрастных группах.

Островная команда успешно проявила себя в возрастной группе «Микс 200+» (сумма лет игроков – двух мужчин и двух женщин).

Сахалинские волейболисты пробились в финал, где уступили соперникам из Кемерово – 1:2 (11:3, 6:11, 10:11).

Наша команда заняла второе место и награждена серебряными медалями.

Триатлон «IronSakh Vol.6»

На Сахалине прошли VI открытые региональные соревнования по триатлону «IronSakh Vol.6». За победу боролись более 200 участников из Москвы, Московской, Ленинградской, Мурманской, Амурской, Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей, а также из Красноярского, Приморского и Хабаровского краев.

Традиционно масштабное событие провели на территории санатория-профилактория «Лесное озеро».

Триатлетам предстояло преодолеть выбранные дистанции сначала вплавь, затем на велосипеде и финишировать бегом.

По итогам гонки сахалинский спортсмен Роман Трубецкой стал самым быстрым и выносливым в HALF 70.3. Это самая протяженная дистанция – 1930 м вплавь, 90 км на велосипеде и 21,1 км бегом. Триатлет преодолел все этапы за 4 часа 40 минут и 3 секунды.

– У меня был очень длинный насыщенный сезон – начиная с марта это уже девятая гонка. Весной пре­одолел полную дистанцию, выступая на Филиппинах. Изначально была цель выиг­рать HALF дома, я шел к этому пять лет. Было довольно сложно, но мне удалось завершить сезон такой мощной победой для себя, – рассказал Роман.

На этой же дистанции в своих возрастных категориях «золото» завоевали Александр Воробьев, Сергей Тюрин и Дмитрий Губанов.

Среди женщин абсолютным лидером на дистанции HALF 70.3 стала Светлана Власенко, она преодолела путь за 5 часов 47 минут и 9 секунд.

Победу в HALF в своей возрастной группе среди женщин завоевала Ирина Дуванова.

Следующие по сложности дистанции – «Олимпийская» – 1,5 км/40 км/10 км, «Спринт» – 750 м/20 км/5 км, «Супер-спринт» – 300 м/8 км/2 км и «Супер-спринт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» – 300 м/8 км/2 км.

На «олимпийке» в категории «абсолют» лучшие результаты показали Софья Останина и Евгений Валиев. Эта же дистанция стала победной для Светланы Колесниковой, Натальи Катренюк, Александра Шалимова, Александра Хаймурзина, Альберта Артеева и Анатолия Москвичева.

Выступление в супер-спринте принесло победу Илье Боброву, Виталию Резникову, Елизавете Пуненковой, Елене Сурминой и Елене Сибелевой, представляющей адаптивный спорт.

Спринт быстрее всех в своих категориях преодолели Елена Шевчик, Нина Казимирова, Иван Деревцов и Константин Цымбал.

Триатлон IronSakh проводится в Сахалинской области с 2016 года. Тогда на старт вышли 73 спорт­смена, а через год финишную черту пересекли уже 176 участников. В 2018 году добавилась дисциплина HALF 70.3.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.