Не рой другому яму. Обещание уйти в отставку депутату пришлось выполнить

Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. И даже за сказанное иногда приходится отвечать.

Как уже сообщалось, депутат Ногликского городского собрания Марина Васильева судом была восстановлена в правах народного избранника.

Об этой истории с лишением ее мандата коллегами газета «Советский Сахалин» рассказывала читателям (номера от 24 марта 2020 г. и 20 ноября 2020 г.).

В том числе и об опрометчивом заявлении депутата Валентины Гурьяновой, с которым она выступила на заседании госсобрания. Уверенная в правоте коллег, она пообещала сдать депутатский мандат, если будет доказано обратное.

Члены фракции «Единой России», в которую она входила, деликатно промолчали. И, как выясняется сейчас, не приняли это на свой счет.

Заявление о снятии с себя депутатских полномочий написала лишь одна Валентина Гурьянова. Вполне возможно, что она даже и не предполагала, что дело примет такой оборот. Но обещание свое выполнила.

В ближайшее время партийцы должны восполнить потерю бойца. Депутат Гурьянова прошла в городское собрание по партийному списку.

Вот только кто ответит за то, что практически на протяжении целого года избиратели отправленного в отставку депутата не имели возможности решать свои проблемы через своего представителя в городском собрании?

Сегодня законодательство, по сути, не предусматривает никакой ответственности депутатов за принимаемые ими решения. Видимо, поэтому они с такой беспечностью голосуют иногда за то, за что, в принципе, нельзя голосовать.

Уже ставший притчей во языцех теплоход «Поларис», на покупку которого, а потом на ремонты и на многомесячный простой, были из бюджета бездарно потрачены огромные миллионы, приобретен с согласия областной думы. Об этом в свое время писал «Советский Сахалин», и за эту публикацию правительство области даже судилось с газетой.

Не хотелось бы повторений.

Татьяна Александрова.