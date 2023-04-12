Не щадили ни самок, ни детенышей. Еще двум сахалинцам предъявлено обвинение в кровавой расправе над оленьим стадом

Известно, что оба задержанных – взрослые люди, один из Углегорского района, второй – из Охинского. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Региональное следственное управление сообщило, что расследованием громкого уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел. Эти двое обвиняются по ч. 2 ст. 258 УК РФ — незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены двум другим сахалинцам.

По версии следствия, в период с 18 по 23 февраля 2023 года обвиняемые, находясь на участке местности в районе реки Дуна Охинского района, используя снегоходы и огнестрельное оружие, незаконно добыли не менее 26 особей северного оленя, занесенного в региональную Красную книгу. Государству нанесен ущерб более чем в 4,7 миллиона рублей. Следственные действия продолжаются, собираются и закрепляются доказательства, устанавливаются места нахождения других соучастников преступления.

«Советский Сахалин» в конце февраля довольно подробно сообщил о произошедшем в публикации «Кровопролитие в тундре». 24 февраля в Охинском районе, в верховье реки Дуна лесничие обнаружили следы браконьерской расправы над стадом краснокнижных северных оленей. Погибло не менее 12-ти самок с неродившимися детенышами. Шокирующее видео с останками животных появилось в одной из групп WhatsApp.

– Куда не поедешь, везде кровь, – комментировал очевидец. – Видно, загоняли табун, таскали животных тросом, подранка догнали и тоже убили…

«Советский Сахалин» проверил видео на достоверность, опубликовал информацию в своем телеграм-канале и обратился в правоохранительные органы. 25 февраля региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело, а к месту, где были обнаружены окровавленные останки оленей, отправились сотрудники СК, полиции и прокуратуры.

История получила значительный резонанс. И не только в пределах островного региона. Живо откликнулся на обращение газеты Владимир Бурматов, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Депутатские запросы были направлены руководителю СК Александру Бастрыкину, и он взял расследование под личный контроль.

В марте в публикации «Участников жестокого сафари на оленей в Охинском районе было несколько». «Советский Сахалин» сообщил о предъявлении обвинения 43-летнему индивидуальному предпринимателю, уроженцу Углегорского района, прописанному на материке. Ранее задержали и предъявили обвинение 42-летнему охинцу, прежде не раз попадавшему в поле зрения правоохранительных органов. При обыске у него и у жителя Углегорска изъяли более 10 снегоходов, сани-волокуши, оружие и боеприпасы.

В гаражных боксах, ангарах, контейнерах и других помещениях обнаружены тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей и другими биоресурсами.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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