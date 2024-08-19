Не слишком щедрый август. Последний месяц лета оправдал далеко не все надежды дачников

В этом году из-за дождливой погоды, перепада температур и фитофторы урожай картофеля ранних и среднеспелых сортов оставляет желать лучшего. Много гнили. После уборки клубней заражённую фитофторой ботву не кладите в компостную кучу. Высушите и сожгите в бочке. Ботва у поздних сортов картофеля еще зелёная, значит, клубни еще доходят до кондиции, не спешите их выкапывать.

Хлорной известью с добавлением медного купороса побелите подвалы, где будет храниться семенной материал. Определите для него самое холодное место, например, ближе к окну, чтобы зимой там была температура не выше + 1 – 2 градусов. «Голландский» картофель среднего и среднепозднего сортов надо закладывать на самый низ закромов. Следом можно засыпать клубни «луговского» среднего сорта. В своё время он был привезён из Белоруссии и репродуцирован в СахНИИСХ. «Синеглазку» храните сверху и употребляйте в пищу в первую очередь, так как она не отличается лёжкостью. Для посадки в будущем году отбирайте лучшие клубни картофеля (крупнее куриного яйца) и ни в коем случае не смешивайте сорта.

В парниках огурцы растут сложно. Погода навредила этой культуре. И всё же, чтобы огурцы хорошо развивались, подкармливайте их через каждые две недели раствором комплексных удобрений (около 30 – 50 г на 1 кв. метр). Как вариант – можно 20 г азотных, по 30 г фосфорных и калийных удобрений размешать в 10 л воды. Такого количества раствора хватит на 1,5 – 2 кв. метра грядки. Перед подкормкой следует полить почву водой.

Тыкву спрячьте под укрывной материал, чтобы в солнечную погоду она не получила ожогов.

Помидоры в теплицах растут, но и фитофтора не дремлет. Аккуратно удаляйте в ведёрко больные листья. Обычно помидоры не обрабатывают бордоской жидкостью. Но если поражение болезнями сильное, применяем этот препарат в 1-проц. концентрации. Томаты продолжаем поливать и раз в неделю подкармливать в междурядья.

Если на редьке и дайконах появилась крестоцветная блошка, опылите растения табачной пылью или пролейте раствором табака. Можно применить «Искру» или «Интавир» (2 таблетки на ведро воды). Боритесь со слизнями, расставляйте ловушки, собирайте вредителя под укрытиями.

Морковь и свёклу, надеюсь, вы проредили. А клубнику, кроме ремонтантной, уже убрали. Только не тяните с обрезкой больных покрасневших листьев. После срезки вершков подкормите розетки мочевиной для быстрого нарастания зелени. А вот ремонтантная садовая земляника таких сортов, как «сахалин-1», «сахалин-2», «островная», «виктория» вновь цветёт. Чтобы основной её урожай не ушёл в зиму, применяйте укрывной материал, тогда ягоды созреют в сентябре – начале октября.

Смородина в этом сезоне была урожайной, но мелкой. Созревание шло не массово, а выборочно. Некоторые садоводы принялись обрезать верхушки побегов ягодных кустов. Этого не следует делать, ведь урожай текущего года появляется на ветках, что приросли в нынешнем и предыдущем годах. Лучше вырезать старые или самые молодые стебли, но ни в коем случае не удалять верхушки веток, как у малины.

Крыжовнику хоть и вредили листоеды, но он выстоял и дал урожай.

На яблонях зреют плоды, обрабатывать их химическими препаратами уже не надо. Возможна пересадка саженцев фруктовых деревьев, только ямку хорошо заправьте питательными веществами и пролейте водой. Следите, чтобы молодым растениям хватало влаги, чтобы прижиться.

У многих садоводов красотой и яркостью красок радуют глаз цветочные клумбы. А вот у некоторых дачников сорняки заглушили сортовые лилии, те же не выносят подобного соседства. Срочно займитесь прополкой, чтобы сберечь такой посадочный материал. Ныне он очень дорогой.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

С конфетным послевкусием

Что за культура тайберри появилась у некоторых сахалинских дачников?



Ю. Канащенко, г. Долинск.

Тайберри – это ежемалина. Раннеспелая культуры с высокими вкусовыми качествами, устойчивая к транспортировке и к болезням. Побеги длинные, эластичные, покрыты множеством мягких шипов. Цветёт месяц, начиная с первой декады мая. В конце июня появляется первая волна ягод. Плоды вытянутой формы, крупные – до 6 см в длину, весом около 10 г. Цвет от ярко-красного до тёмно-вишнёвого. На вкус ежемалина кисло-сладкая с конфетным послевкусием. На зиму таким растениям потребуется укрытие. Кстати, саженцы тайберри испытаны в Сахалинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

Наука – садоводам

Учёные Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства предлагают испытанные и адаптированные к островным условиям сорта винограда.

Виноград «алёшенькин». Раннеспелый сорт с крупными гроздьями от 500 до 1500 г. Мякоть ягод сочная, сладкая, хрустящая, изумительного вкуса. В кистях до 40% ягод без семян.

Кишмиш «находка». Культура раннего срока созревания, даёт с куста 6 – 7 кг крупных розовых ягод без косточек. Конической формы, гроздья весят 500 – 700 г и более. Ягода сладкая, с плотной мякотью. Сорт морозостойкий, устойчивый к заболеваниям.

Кишмиш черный «потапенко» – столовый сорт раннего срока созревания. Плоды сочные, мясистые, сладкие, с фруктовым ароматом, без семян. Гроздья достигают веса 300 – 700 г. Кишмиш стабильно даёт высокий урожай, выдерживает большие заморозки и среднеустойчив к заболеваниям.

«Аметистовый» – сорт винограда раннего срока созревания. Средней плотности гроздь в среднем весит 250 – 300 г. Ягода округлая, темно-фиолетовая с густым восковым налётом, созревает во второй половине августа. Мякоть сочная, кожица прочная, вкус приятный. Культура относится к неукрывным сортам. У неё средняя морозоустойчивость.

Адрес СахНИИСХ: Южно-Сахалинск, п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22.