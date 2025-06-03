Не там вывалил…

Редкий в административной практике случай – жителю Александровска-Сахалинского пришлось ответить за своеволие и компенсировать расходы бюджета на уборку несанкционированной свалки строительного мусора.

Как сообщили в местной администрации, виновника выявили после проверки, проведённой её специалистами. Они выяснили, что отходы в большом количестве появились во время ремонта, который горожанин проводил в своей квартире в августе 2024 года. Весь образовавшийся мусор – шлакоблоки, куски штукатурки и пр. – он собрал в полимерные мешки, а затем свёз к контейнерной площадке вблизи одного из домов по улице Смирных в райцентре. Всё это пришлось убирать за счёт средств районного бюджета.

Наверняка выявленный нарушитель был сильно удивлён, когда ему предъявили претензию на возмещение затрат – он полагал, что такие крупногабаритные остатки отправляются на те же площадки, что привычный мусор. Теперь он знает, что контейнеры возле домов предназначены только для твёрдых коммунальных отходов, а остальное – траву, спиленные деревья, остатки сараев, теплиц, гаражей, отходы от капитального ремонта нужно вывозить в другие места. Порядок здесь определён постановлением правительства области от 18 сентября2018 года № 457.

Владимир ПАВЛОВ.