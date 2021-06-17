Не терять оптимизма. Люди в инвалидных креслах могут и должны преодолевать социальные барьеры

Еще год назад мало кто мог представить, какими локдаунами в период пандемии может обернуться поездка на материк. Инвалиды-колясочники Наталья и Виктор Глазневы, отправляясь на плановое лечение в Московскую область, не предполагали, как много седых волос это им добавит. К счастью, все закончилось благополучно, спустя три месяца сахалинцы вернулись домой. Супруги уверены: в любой, даже самой сложной, ситуации главное – не опускать руки.

— Мы не стали откладывать поездку на следующий год, поехали на лечение по направлению минздрава. У мужа враз отнялись ноги (гидроцефалия и нейропатия нижних конечностей), на Сахалине врачи никак не могли поставить точный диагноз.

Но все затянулось на три месяца. Сейчас муж инвалид первой группы, – вспоминает Наталья Глазнева. – Пока он получал лечение, я делала операцию на глаза. А после мы приняли решение: раз уж там оказались, задержаться и пройти реабилитацию.

Через МФЦ на основании документов, с которыми приехали, оформили временную регистрацию в Бронницах, долго искали, списывались с подмосковными центрами и пансионатами, ждали ответов. Но везде нам отказали, ссылаясь на то, что Сахалин богатый и более спокойный регион и лучше пройти реабилитацию на месте. Обратные авиабилеты просрочили, а денег на новые уже не было. Пытались накопить, но тщетно, все уходило на питание и лекарства. А однажды у мужа полностью сломалась инвалидная коляска… Очень тяжелые дни пережили, попали как кур во щи.

На месте выяснилось, что временная регистрация не дает права на бесплатное прохождение реабилитации в другом регионе, сокрушается сахалинка. Плюс антиковидные меры, переполненные больницы и стационары – то самое время, когда медики не справлялись с потоком пациентов. Вызвать на дом врача, а также получить необходимые лекарства и памперсы было проблемой. Супруги вспоминают, как в большом городе приходилось часами ждать МЧС, когда муж падал с коляски.

— Зато мы поняли, что местное здравоохранение гораздо лучше, – улыбается Наталья Глазнева. — Спасибо Георгию Карлову (мы в мае обратились к депутату Госдумы за помощью), что не бросил земляков в беде, решил проблемы и финансово, и организационно. Очень благодарны и социальным службам, и всем, кто помогал. Долетели хорошо, в комфорте, так мы никогда не летали.

Людям, имеющим физические проблемы, каждый день приходится преодолевать барьеры, особенно уязвимы они вдали от дома. Наталья Александровна может передвигаться с помощью ходунков, а Виктор Алексеевич полностью лишен возможности ходить. И в Москве, и в родном Южно-Сахалинске их перевозили на спецмашинах.

Что и говорить, наши учителя – большие оптимисты. Наталья Глазнева — педагог со стажем, когда-то работала в Южно-Сахалинске директором школы № 6. Она и сейчас занимается репетиторством по русскому языку и гордится тем, что ее ученики стали студентами, в том числе МГУ. Виктор Алексеевич работал на телефонной станции, ветеран труда, неполный кавалер ордена Трудовой славы. Сын у Глазневых трагически погиб, родственников нет, все жизненные трудности маломобильные супруги решают сами при поддержке социальных служб. Что остается? Верить в людей.

Государственная система госгарантий в данной ситуации дала сбой, высветились проблемы, и это один из уроков пандемии, считает Георгий Карлов. Не сопереживать, не поддержать своих земляков было бы странным. Он отметил, что восхищается этими людьми с сильным характером.

В июне депутат побывал в гостях у вернувшихся земляков в Южно-Сахалинске. Говорили о том, как за год изменилась жизнь, о работе социальных служб по поддержке инвалидов и о многих насущных проблемах.

— Сейчас, когда волнения и беды позади, могу сказать: для нас важно, чтобы все это понимали – люди в инвалидных креслах могут и должны, как бы ни было трудно, преодолевать социальные барьеры, – говорит в беседе с депутатом Наталья Александровна. – Но прежде всего нужно преодолеть их в собственном сознании.

Банально, но пандемия в итоге должна встряхнуть, оздоровить нашу медицину и сплотить общество.

На сегодняшний день у Глазневых есть все реабилитационные средства и возможности для лечения на месте. Дом — их убежище от штормов и ненастий. 10 июня супруги отметили 50-летие совместной жизни.

Елена СИКОРСКАЯ.