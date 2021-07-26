Не теряя времени. Ремонт дворов в Южно-Сахалинске ведется без выходных

Порядка 6000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия на 137 дворовых территориях ликвидировали на сегодня южно-сахалинские дорожники.

Напомним, текущий ремонт во дворах областного центра проводится с 1 июля. Работы инициированы губернатором островного региона Валерием Лимаренко.

На прошедших выходных работы велись в 11-м микрорайоне города, в районе «Эдема», в Дальнем и завершились в Новоалександровске.

– На этой неделе в планах – полностью объять 11-й микрорайон областного центра, от ул. Ленина до пр. Мира, продолжить работы во дворах «Эдема» и завершить ремонт в Дальнем, – рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Алексей Сапронов.

На этой неделе ремонтные работы запланированы по следующим адресам:

пер. Алых роз, 11 , 11а;

, 11а; ул. Рассветная, 10 , 10а;

, 10а; ул. Шебунина, 1 , 1а, 9, 9а;

, 1а, 9, 9а; ул. Монетная, 3 , 4, 8, 11;

, 4, 8, 11; ул. 1-я Московская, 13 , 17, 19, 21;

, 17, 19, 21; ул. Байкальская, 1 ;

; ул. 2-я Комсомольская, 9 , 11, 12а, 13, 16, 23, 25;

, 11, 12а, 13, 16, 23, 25; ул. Большая Полянка, 2 , 3, 5, 5а, 6, 6а, 5б, 7, 9, 9а, 10.

Кроме того, две управляющие компании самостоятельно заключили договоры на текущий ремонт, в рамках которых будут приведены в порядок порядка 70 дворов.

Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.

Виктор ГОРОДОВ.