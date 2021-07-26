Не теряя времени. Ремонт дворов в Южно-Сахалинске ведется без выходных

Порядка 6000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия на 137 дворовых территориях ликвидировали на сегодня южно-сахалинские дорожники.
Напомним, текущий ремонт во дворах областного центра проводится с 1 июля. Работы инициированы губернатором островного региона Валерием Лимаренко.
На прошедших выходных работы велись в 11-м микрорайоне города, в районе «Эдема», в Дальнем и завершились в Новоалександровске.
– На этой неделе в планах – полностью объять 11-й микрорайон областного центра, от ул. Ленина до пр. Мира, продолжить работы во дворах «Эдема» и завершить ремонт в Дальнем, – рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Алексей Сапронов.
На этой неделе ремонтные работы запланированы по следующим адресам:
- пер. Алых роз, 11, 11а;
- ул. Рассветная, 10, 10а;
- ул. Шебунина, 1, 1а, 9, 9а;
- ул. Монетная, 3, 4, 8, 11;
- ул. 1-я Московская, 13, 17, 19, 21;
- ул. Байкальская, 1;
- ул. 2-я Комсомольская, 9, 11, 12а, 13, 16, 23, 25;
- ул. Большая Полянка, 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 5б, 7, 9, 9а, 10.
Кроме того, две управляющие компании самостоятельно заключили договоры на текущий ремонт, в рамках которых будут приведены в порядок порядка 70 дворов.
Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.
Виктор ГОРОДОВ.