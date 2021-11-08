Не только цыплят по осени считают. Литературные рубежи

Осень этого года стала урожайной для сахалинских литераторов, расширяющих читательскую аудиторию. Стихи Романа Хе в переводе на идиш напечатаны в 16-м томе публицистического альманаха «Биробиджан», а его переводы из корейской поэзии – в тихоокеанском литературном альманахе «Рубеж». Это издание – преемник еженедельного харбинского журнала, возникшего в 1926 году и просуществовавшего почти 20 лет.

Стихотворения живших в начале ХХ века Ким Соволя и Юн Дондю еще недостаточно хорошо известны в России: и если имя первого поэта уже узнается знатоками восточной поэзии, то лирические строки второго автора, очевидно, впервые зазвучали по-русски, и их появление произошло именно на Сахалине.

Лаконичными и увлекательными рассказами Ирины Левитес открылся пятый (сентябрь – октябрь) номер литературного журнала «Дальний Восток», отметившего весной 75-летний юбилей. А в разделе «Критика и библиография» здесь приведено первоначально родившееся в одной из социальных сетей эссе Анны Сафоновой о любви к слову и делу Ольги Мальцевой – составителя книги «Владивосток – Япония: два часа до встречи».

А еще нынешней осенью наш остров посетили российские писатели Алексей Варламов и Андрей Геласимов, поэт и переводчик Макс Амелин. Они доказали, что Сахалин литераторам может быть не менее интересен, чем зарубежные дали. Алексей Варламов во время общения с читателями в зале областной библиотеки признался, что нынешний приезд на Сахалин – самый продолжительный среди других поездок на Дальний Восток. И, быть может, вслед за книгой Варламова «Душа моя Павел», большой эпизод которой разворачивается на Курилах, появится новая история, но уже с сахалинской «пропиской».

И в этом же зале библиотеки Андрей Геласимов сообщил, что только-только в переводе на французский язык издан его роман «Роза ветров», посвященный освоению Дальнего Востока. «Представьте, что сейчас где-нибудь в Париже кто-то читает такие непонятные там, но значимые здесь слова «Невельской» и «Татарский пролив»», – скромно сказал писатель. А вот благодаря Максу Амелину островные любители античной поэзии услышали, как звучали языки древних римлян и греков.

Приятной осенней новостью стало и то, что книги сахалинцев Любови Безбах и Игоря Янчука вошли в длинный список новой и престижной премии Владимира Арсеньева. И хотя в число лауреатов островные авторы не попали, но уже включение в список означает признание наших литераторов.

В то время, как островные мастера оттачивают искусство слова, растет и молодая смена – и не только в лице участников литературного объединения «Лира» при областной библиотеке во главе с Николаем Тарасовым. 30 октября зооботанический парк подвел итоги второго творческого конкурса среди детей и подростков «Зоо­ЛитФест», присудил гран-при Светлане Киселевой из средней школы № 1

г. Анивы и отметил еще немало школьников, мечтающих взять новые рубежи в прозе и поэзии.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.