Не только IT. На рынке труда появляются новые профессии, к которым готовят вузы области

Сегодня СахГУ обучает студентов по 28 специальностям, 13 направлениям бакалавриата, 4 магистерским и 14 специальностям в аспирантуре.

В июне университет начнет приемную кампанию с тремя новыми специальностями: социальная работа, экономическая безопасность и археология.

Социальная работа заключается в оказании помощи людям. С этим образованием можно работать социальным педагогом, специалистом миграционной службы, инспектором по делам несовершеннолетних.

В обязанности специалистов по экономической безопасности входят обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики, планирование и проведение финансового контроля. Выпускники могут работать налоговыми инспекторами и консультантами, банковскими служащими.

СахГУ проводит набор среди юношей на военную подготовку.

– Военные учебные центры занимаются подготовкой кадровых офицеров, солдат и офицеров и солдат запаса, – рассказал начальник военного учебного центра при Сахалинском государственном университете подполковник Андрей Демкин. – На базе СахГУ обучение начнется с 1 сентября 2023 года.

При первом наборе заниматься в военном учебном центре смогут студенты 2 и 3 курсов. Они еще успевают пройти программу военной подготовки, которая длится четыре семестра. Но со следующего года прием на обучение ограничат студентами-первокурсниками.

По результатам успешного прохождения военной подготовки студентам присваиваются воинские звания в соответствии с программой обучения – либо солдат (матрос) запаса, либо сержант/старшина запаса – и выдается военный билет с зачислением в запас.

Российское законодательство не ограничивает возраст абитуриентов, то есть в принципе стать студентом никогда не поздно. Но для этого придется заново сдавать ЕГЭ, так как результаты экзаменов действительны только в течение четырех лет.

Евгения ИЩЕНКО.