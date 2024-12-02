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Не тот кочан

Наши сельхозпредприятия в нынешнем году посадили слишком мало засолочной капусты, она закончилась в считаные дни. Сейчас в продаже только так называемые «зимние сорта» – очень плотные кочаны зелёного цвета. Они хорошо хранятся, но в засолку не годятся. Вкусная квашеная капуста получается из белых, рыхловатых, приплюснутых кочанов. Они просто-таки наполнены соком.

Понятно: для коммерческих предприятий на первом месте выгода, но и запросы населения тоже нельзя игнорировать.

Пётр Томащук, г. Южно-Сахалинск.

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