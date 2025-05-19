Не трудиться – урожая не добиться. Этот девиз определяет суть майских забот островных дачников

В картофельные грядки хорошо бы внести перепревший навоз. Тем, кто с осени вносил органику, осталось лишь перекопать верхний слой почвы и рассыпать хотя бы по 60 г диаммофоски на 1 кв. метр и затем уже нарезать рядки. Высаживаем картофель, соблюдая между лунками расстояние в 25 см, а между рядками – 70 см. Иначе загущенные посадки сложно будет пропалывать и окучивать, да и в таких условиях активно проявятся болезни.

Клубни средних и поздних сортов высаживаем на расстоянии 30 – 35 см. В каждую лунку глубиной 10 – 12 см насыпаем по 1 ст. ложке (без верха) сложного удобрения, к примеру, диаммофоски. Прикройте лунки землёй сантиметров на пять, когда почва хорошо прогреется, появятся быстрые всходы. Посадка картофеля под дождь – лучший вариант.

Без удобрения не обойтись – клубням требуется нормальное питание. Если нет удобрения, используйте измельчённую яичную скорлупу или древесную золу, это отличное калийное удобрение для картофеля. Фосфор тоже необходим, поэтому приобретите диаммофоску, амофоску или нитродиаммофоску. Применяйте их по аннотации. Вместе с картофелем можно посадить горох и бобы. А вот с фасолью не спешите, пусть получше прогреется почва.

Под укрытие сеем морковь. Свёкла боится холода, высевайте её в конце мая или в первой декаде июня, предварительно намочив семена для ускорения всхожести.

В теплицах на томатах используйте двойное укрытие и не спешите высаживать рассаду перцев и баклажанов. Запланируйте эту работу на начало июня. Рачительно используйте возможности теплиц. По краю грядок или между рядами томатов посейте немного редисов, салатов, укропа. А петрушку уже можно перенести в открытый грунт под укрывной материал.

Грядки с луком пролейте раствором 1 л навоза на ведро воды. Такого количества потребуется на 2 погонных метра грядки. Органику можно заменить внесением мочевины или аммиачной селитры (30 г на 1 кв. метр).

Готовим грядки под огурцы. На штык лопаты копаем канаву, заправляем свежим навозом, зелёной травой, просыпаем сложным удобрением, поливаем, хорошо утаптываем. Засыпаем плодородным слоем земли с верхнего горизонта и закрываем плёнкой. Как почва согреется, посеем зеленцы.

Ранняя капуста пошла в рост. В третьей декаде мая пора сеять на рассаду средние и поздние её сорта. Выбирайте проверенные – «слава», «белорусская» и др. Когда у всходов появятся пять листочков, определите растения на грядки под плёнку или нетканый материал.

Чтобы избежать заболеваний капусты, каждые четыре года определяйте её на новую грядку. В каждую лунку добавляйте перепревший навоз, по горсти мочевины и древесной золы, гашёную известь (от поражения растений килой). Всё хорошо пролейте водой. Корешки рассады перед посадкой обмакните в кашицу из 1 части навоза и трёх частей земли с добавлением 10 г фундазола на 1 ведро.

Рыхлим междурядья садовой земляники. Через каждые 4 года или 5 лет меняйте участки, где растёт эта вкусная ягода. Возьмите за практику каждый год обновлять понравившимися сортами по рядку земляники взамен удалённого. Старайтесь сформировать несколько грядок в разных местах для разных сортов и ненароком не разведите бахмутку. Это высокорослое растение со светло-зелёными гофрированными листьями годится лишь для опыления. Отличить его от земляники несложно. Цветонос бахмутки окажется выше обычных ягодных кустиков. Цветёт бахмутка рясно, красиво. И садоводы обманываются, берут усы-отводки для посадки и остаются без урожая.

Уже зазеленели стебли малины. Срежьте каждый из них сверху на 10 – 15 см. Тогда из почек появятся дополнительные боковые ветки и урожая заметно прибавится. А вот черноплодную малину и ежевику так не обрезайте. У этих культур на концах веток появляются корешки для разведения. Подкормите кусты малины древесной золой и повторно через месяц.

Для посадки кустарников приготовьте ямы 40х40х40 см. На дно уложите перепревший навоз, пролейте водой. В дальнейшем молодые растения обязательно поливайте и подкармливайте.

Все кусты и плодовые деревья (пока они не зацвели) обрабатываем 1-проц. раствором бордоской жидкости, а облепиху – железным купоросом.

Садовым варом или болтушкой (1 часть навоза и три части земли) следует замазать трещины на коре.

Обновляйте сад, которому 20 – 30 лет, саженцами мичуринской селекции. Они устойчивы к парше и другим болезням.

Виноградные лозы поднимаем на шпалеры.

Луковички гладиолусов очищаем от лишней шелухи, раскладываем на тарелке, слегка сбрызнув розовым раствором марганцовки. Ставим на подоконник, куда падают солнечные лучи, и ждём пробуждения ростков.

А первоцветы уже отцветают. Как только их листья засохнут, выкопаем и просушим луковицы для посадки в конце лета – начале осени.

Большие кусты пионов и клубни георгинов можно разрезать на делёнки с двумя-тремя «пальцами». Места срезов надо обработать древесной золой. С ирисами действуйте точно так же. И возьмите за правило высаживать цветы на солнечных местах. Тогда они порадуют вас буйством красок.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

Живая аскорбинка

Как называются и чем полезны ягоды, напоминающие по вкусу смородину и крыжовник одновременно?

В. Марченко, г. Корсаков.

Это йошт – многолетний кустарник, гибрид, выведенный в Германии. Куст вырастает до двух метров, диаметр его кроны достигает 1,5 – 2 метров. Первые тёмные овальные ягоды с освежающим ароматом смородины и легкой кислинкой крыжовника, собранные в кисти, появляются на второй-третий год после посадки. Размножается йошт одревесневшими черенками, семенами и отводками, живет 15 – 20 лет. В его ягодах витамина С в четыре раза больше, чем в смородине.

Вот так малинка!

Какими целебными свойствами обладают ягоды малины?

Н. Дьяченко, г. Корсаков.

Ягоды малины успешно используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых, желудочных, простудных и других заболеваний. В плодах малины содержится вещество, предупреждающее отложение холестерина на стенках сосудов, возникновение склероза и лейкемии. По уровню антиоксидантов малина превосходит чернику, бруснику и голубику. Она обладает антиокислительной способностью и антиканцерогенными свойствами.

Учёные рекомендуют

Удивительные по красоте декоративные кустарники предлагает населению Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

«Мадам Лемуан»

Куст этого сорта достигает высоты 3 – 4 метров. Диаметр его густой ярко-зелёной кроны около 3 метров. Когда распускаются его крупные бутоны кремового оттенка, то большие пирамидальные соцветия из чисто-белых махровых душистых цветков диаметром до 2,6 см выглядят просто роскошно.

Томарикс розовый

Этот кустарник с раскидистой ажурной кроной достигает высоты 1 – 2 метров. Нарядно смотрятся его ажурные, мягкие, игловидные листья. Цветки по форме – это тонкие колоски-султанчики нежных сиренево-розовых цветов. Перед тем, как они раскроются, куст удивит тем, что покроется розоватыми шариками, похожими на рассыпанный бисер. Цветёт томарикс в июне – июле, плодоносит в сентябре.

Адрес Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства: пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22.