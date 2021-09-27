Не упустите листопад! Особенности сахалинского октября

Второй месяц осени на Сахалине синоптики относят к теплому периоду года. В первой половине октября, по крайней мере, на юге острова еще продолжается грибная пора, огородники собирают остатки урожая. Но в любой момент нужно быть готовыми к природным неожиданностям. В региональном управлении гидрометеослужбы помогли составить портрет нынешнего островного октября в общих чертах, основываясь при этом на среднемноголетних данных.

Среднемесячная температура воздуха в регионе для октября положительная. Хотя в истории бывало всякое. Вот, например, в 1979 году в Тымовском в ночное время зарегистрирован мороз в 24 градуса. Температурный максимум в том же году составил для северных и центральных районов 20-23 градуса со знаком плюс. В Южно-Сахалинске в 2016 году 30 октября был зарегистрирован температурный минимум – минус 9,7 градуса, а в начале месяца в том же году температурный максимум составил 22,7 градуса со знаком плюс.

Что касается осадков, традиционно октябрь более «сухой», чем сентябрь. Но при этом сохраняется вероятность выхода тайфунов и глубоких циклонов. Бывало, порывы ветра во время таких натисков стихии достигали ураганных значений – более 33 метров в секунду.

В октябре становится все более ощутимо дыхание приближающейся зимы. Обычно первый снежный покров появляется во второй половине месяца. Хотя и в этом случае бывали исключения. Например, старожилы Юж­но-Сахалинска помнят самое начало октября 2011 года, когда в областном центре выпал первый снег. К тому времени еще не завершился листопад, многие деревья оставались «облиственными», и налипание на их кроны мокрого снега привело к печальным последствиям. По всему городу ломало толстые ветви и стволы деревьев. Тот снег быстро растаял, но потребовалось немало сил и времени на приведение в порядок городских насаждений.

Октябрь на Сахалине – пора красивая. Желтеет и багровеет листва, воздух прозрачен, пейзажи манят к себе художников и фотографов… Это великолепие, увы, скоротечно. Холодные вихри в конце месяца моментально лишают деревья их роскошных покровов. Так что не упустите момент, сделайте октябрьское селфи.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.