Не вернулась с кладбища. Пожилая женщина стала жертвой медведя

В сентябре 2020 года в Анивском районе пропала без вести 82-летняя сахалинка. По имевшимся данным, она пошла на кладбище, после чего ее никто больше не видел.

Правоохранительные органы объявляли женщину в розыск, ее искали поисковики, родственники, волонтеры, но поиски не давали результатов. В начале июня 2021 года рыбаки обнаружили в черте села Воскресенское на берегу Лютоги растерзанные человеческие останки и разодранную одежду.

По некоторым признакам предположили, что это могут быть останки пропавшей женщины. Была назначена генетическая экспертиза. И вот стали известны ее результаты – предположения оказались верными, это останки именно той женщины.