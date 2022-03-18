Не вернулся из боя

Губернатор Валерий Лимаренко сообщил в социальных сетях, что в ходе специальной военной операции в Украине погиб наш земляк Александр Алексеевич Гилев.

Он проходил военную службу механиком-водителем по контракту в войсковой части 30926 во Владивостоке.

Александр героически сражался в бою с националистами за освобождение населенного пункта Мощун Киевской области. Его БМП-3 была выведена из строя, но несмотря на безвыходную ситуацию, Александр принял решение сохранить боевую технику и организовать круговую оборону. В ходе сражения он уничтожил семь боевиков.

Хочу выразить глубокие и искренние соболезнования родным и близким Александра. Вы воспитали настоящего патриота своей Родины. Память о нем, как о мужественном и стойком человеке, навсегда останется в сердцах сахалинцев и курильчан. Семье Александра Гилева мы окажем всю необходимую помощь.