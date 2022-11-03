Не верьте всему, что пишут в интернете. В Пенсионном фонде развеяли слух о новых доплатах к пенсии

В редакцию «Советского Сахалина» обратилась южносахалинка, которая прочитала на просторах интернета о прибавке к пенсии в размере 7500 рублей с 1 ноября. 1 ноября наступило, но денег больше не стало!

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Сахалинской области сообщили, что действующим законодательством такая доплата не предусмотрена. А в интернете – фейк, которому не стоит верить.

Официальные доплаты к пенсии есть у бывших угольщиков. С 1 мая 616 сахалинских пенсионеров-шахтеров получили дополнительные 6893 рубля. Условия для денежной прибавки: проработать в организациях угольной промышленности полный рабочий день на подземных горных работах по добыче угля и сланца не менее 25 лет.

Также сахалинские и курильские неработающие пенсионеры могут обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда для подачи заявления о бесплатном проезде к месту отдыха и обратно во Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь, Калининград, но только до 1 декабря 2022 года.

Приходить нужно после предварительной онлайн записи. Она доступна на сайте Пенсионного фонда или по телефону 8 (4242) 49-55-05.

Дарина Деревягина.