Не забудьте: в выходные – выборы

Заклеенные листовками двери подъездов и забитые агитками почтовые ящики – знакомая картина приближающихся выборов. В ближайшие выходные состоятся выборы депутатов областной думы восьмого созыва и довыборы в горсобрания. Голосовать будем три дня – 9, 10 и 11 сентября. Так областных думцев мы еще не выбирали.

Как уже сообщалось, жителям области предстоит выбрать в региональный парламент 28 депутатов – 18 из которых по одномандатным округам, а 10 по партийным спискам.

В «уходящей» облдуме было тоже 28 депутатов, но по одномандатным округам избиралась только половина из них.

В списках претендентов на депутатские мандаты наряду с известными фамилиями достаточно много новых. Но не факт, что дебют в политике всегда обречен на успех.

Особых громких скандалов нынешняя выборная кампания не принесла. Если не считать появления в некоторых округах в списках кандидатов-однофамильцев. Но это уже не ноу-хау. В былые выборные кампании кандидатов в депутаты еще обливали краской (или они это делали сами), распространялись клеветнические листовки и сыпались угрозы конкурирующих сторон.

Более беспощадно действовали территориальные избирательные комиссии. Запамятовал кандидат указать сведения о банковском счете или развалюхе-авто – иск в суд и сдайте кандидатское удостоверение.

Сейчас подводный риф для кандидатов – подписные листы с подписями избирателей.

Депутат областной думы Игорь Осипенко весь срок агитационной кампании вынужден был посвятить судебным разбирательствам, оспаривая вердикт территориальной избирательной комиссии.

Холмская ТИК отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты, сославшись на «заковыки» в подписных листах. Он прошел несколько судебных инстанций. На момент подписания газеты в номер окончательного судебного решение еще принято не было. Но если оно состоится в пользу депутата, это будет сенсацией нынешней выборной кампании.

Ольга Романова.