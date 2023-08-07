Летом не запасёшь, зимой не принесёшь. Вам в помощь – августовские рекомендации островного агронома

В жаркую погоду все внимание обратите на уход за растениями, им необходимы частые поливы. Корнеплоды требуют прореживания, рыхления и подкормки сложным удобрением (горсть диаммофоски на ведро воды).

Свеклу (для завязывания хорошего корнеплода) пролейте раствором 10 г борной кислоты и 30 г поваренной соли на ведро воды. Через неделю процедуру с бором повторите.

Огурцы в теплицах и под каркасом хорошие и пышные, тем не менее, поливайте и подкармливайте растения еженедельно органическим удобрением (в 200 л воды в бочке разведите 2 ведра свежего коровяка с добавлением 400 г диаммофоски).

На томатах удаляйте пасынки и листья до первой кисти, далее оставляйте по одному листу над и под кистью, тогда ускорится налив плодов. Если кусты пышные, подкармливайте их тем же удобрением, что и огурцы, только раз в две недели в бороздки между рядков или вокруг корней. Достаточно 1 л раствора на растение. Ямки заделайте почвой, не допуская быстрого испарения подкормки.

Теплицы с томатами держите открытыми и днем и ночью. Поскольку в жару пчелы не летают и растения плохо опыляются, можно ватой, накрученной на спичку, переносить пыльцу на цветки или применить препарат «Завязь».

Если закончились салаты, посейте следующую партию в теплице возле томатов.

Редисы можно высевать несколько раз за лето. Хорошо зарекомендовали себя сорта: «форсаж», «французский зяблик», «круглый великан», «ранний хрустик», «чемпион», дающие урожай через 18 – 25 дней.

Рыхлите грядки с осенними сортами чеснока и луком. Пролейте эти культуры кальцинированной содой (40 г на ведро воды с добавлением 20 г медного купороса или раствором 3 – 4 ст. ложек триходермина на ведро воды), присыпьте почвой. Это избавит растения от белой и серой гнили. А землю, где росли такие культуры, надо пролить крепким раствором марганцовки.

Убирайте ранний картофель, остальные сорта под­окучивайте.

На моркови отмечается нашествие морковной моли и блошки. Обработайте посадки интавиром (2 таблетки на 10 л воды).

Следите за всходами дайконов и редьки. Погубить растения может кресто­цветная блошка. Упредите ее атаку интавиром, актеликом или древесной золой. Гребни прорыхлите.

Подокучивайте капусту, защищая ее корни от кладок капустной мухи. Эта культура нуждается в рыхлении, щедрых (через день) поливах и азотной подкормке, особенно если растения слабые (20 г удобрений на ведро воды с добавлением 2 г бора).

В этом году ожидается хороший урожай винограда в открытом грунте. Но чтобы лозы в теплице тоже порадовали спелыми гроздьями, удалите лишние листья и побеги, особенно те, что затеняют кисточки. На каждом растении достаточно оставить по 2 – 3 листа, тогда грозди, получив достаточно тепла, света и влаги, сформируются стандартными. Против вредителей и болезней обработайте виноград бордоской жидкостью. Щедро поливайте лозы в канавки, которые затем прикройте почвой.

Плодовые деревья с признаками болезней следует 5 – 6 раз за сезон обработать 1-проц. раствором бордоской жидкости. Последнее опрыскивание – за 20 дней до сбора урожая. Против листоедов и плодожорок хорошо работают препараты актелик и интавир.

Сливы, яблони, груши можно оздоровить хлорокисью меди (40 г на ведро воды). На каждое взрослое дерево приготовьте до 5 л раствора, а на молодое – 1 – 2 л. При монилиальном ожоге слив мульчируйте приствольный круг дерева торфокрошкой. Она не позволит разлететься грибным спорам и заразить другие деревья.

Урожай земляники садовой в этом году не порадовал дачников. Эта ягода отошла, тем не менее, рыхлите и поливайте плантации. Подкормите землянику 30 г аммиачной селитры или мочевины в расчете на 1 кв. метр, чтобы отросла зелень. Обработайте розетки бордоской жидкостью, а на вторую половину августа запланируйте ремонт земляничных посадок с посадкой новых кустов.

На крыжовнике проявилась огневка, обработайте кусты интавиром. Если растения поражены мучнистой росой, примените фунгицид «Топаз», раствор кальцинированной соды (40 г на ведро воды) или 1 л молока (сыворотки), разведенный в ведре воды. Аналогичную обработку с интервалом в неделю проведите два – три раза. Если весной вы не подкармливали кусты сложным удобрением, примените его сейчас из расчета 100 г диаммофоски на 2 – 3 ведра воды. Пролейте кусты под корень.

На калине, чубушнике, кустах крыжовника, смородины появились листовертки, пилильщики, листоеды. В вечернее время обработайте эти растения биологическим препаратом лепидоцидом (30 г на ведро воды).

Убирайте сорняки с цветочных клумб. Первоцветы выкапывайте и просушивайте. В конце августа будем высаживать клубнелуковицы на новые места.

Валентина Косенкова, агроном.

Полезный совет от читателя

В одном из выпусков «Калейдоскопа» прочитала рецепт для подкормки огурцов. Предлагаю свой.

Ольга. г. Долинск.

Для подкормки огурцов отлично подойдет хлебная закваска.

Наполните емкость на 2/3 сухарями черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать. Поставьте ведерко в теплое место на неделю. Затем разбавьте закваску. И полейте этим хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить не чаще раза в неделю.

Наука – садоводам

Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства провел испытания и предлагает населению некоторые новые сорта овощных, садовых и цветочных культур.

Раннеспелый томат «жёлтая шапочка». Будет расти даже в горшках на подоконнике. На низкорослых кустиках уже через три месяца после посадки появятся 20 – 30-граммовые плоды круглой формы.

«Белый налив» – раннеспелый сорт томатов, дающих плоды массой 80 – 130 г. При полном созревании красные помидоры покрываются едва заметным белесым оттенком, давшим сорту необычное название. Плоды вкусны, хороши для свежих салатов и консервирования.

Чудо-вишня («дюк») – среднерослое дерево, гибрид вишни и черешни плодоносит на 2 – 3 год после посадки. С взрослого дерева в середине июля можно собрать до 15 кг спелых ягод весом 8 – 10 г. Чудо-вишня демонстрирует высокую устойчивость к болезням.

Микровишня («песчаная Бессея») плодоносит ежегодно в середине августа, на второй год после посадки в открытый грунт. Ее отличает высокая устойчивость к болезням, вредителям и низким зимним температурам.

Черёмуха краснолистная – дерево достигает 5 – 7 м. Урожай дает на четвёртый год после посадки. Сорт зимостойкий, устойчив к вредителям и заболеваниям. От черемуховой моли ранней весной растения обрабатывают табачным настоем, настоем лаванды или мыльным раствором.

Гортензия метельчатая сорта «ванилла фрайз» – мощный раскидистый кустарник высотой до двух метров. Любит полутень, кислые почвы с умеренной влажностью. Крупные пирамидальные сливочно-белые соцветия такой гортензии с июня по сентябрь приобретают интенсивный розовый оттенок. Кустарник устойчив к холодам.

«Сильвер доллар» – еще один сорт метельчатой гортензии. Куст высотой и диаметром более метра восхищает соцветиями в виде симметричной пирамиды. К осени цветки могут приобрести слегка сиреневато-розоватый оттенок. Этот неприхотливый сорт адаптирован к любым видам почв.