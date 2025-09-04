Не звоним и не просим: областное министерство социальной защиты предупреждает о мошенниках

Участились случаи поступления на телефоны сахалинцев, в основном пенсионного возраста, звонков от лиц, представляющихся сотрудниками министерства социальной защиты Сахалинской области или Центра социальной поддержки населения с предложениями предоставить номер СНИЛС под предлогом выдачи продуктовой корзины или получения денежных выплат.

ЭТО – МОШЕННИКИ!!!

Обращаем внимание граждан, что сотрудники министерства социальной защиты Сахалинской области и подведомственных учреждений НЕ ЗВОНЯТ ГРАЖДАНАМ и НЕ ПРОСЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ какие-либо ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!!!

Меры социальной поддержки носят заявительный характер и оформляются либо посредством Единого портала государственных услуг, либо в отделениях Центра социальной поддержки по месту жительства. Информацию о получении мер соцподдержки можно получить по телефону горячей линии 8-800-201-00-99.

Кладите трубку в разговоре с незнакомцем!!! Помните, что цель любой схемы мошенников – получить от жертвы сведения, достаточные для доступа к ее деньгам!!!

Будьте внимательны и осторожны!!!