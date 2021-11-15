Не звоните больше 01. Оперативные службы области сменили номера

Угрожает огонь, наводнение, случилась коммунальная авария, заблудились в лесу – наберите 112, и вам помогут. Этот номер, по примеру стран Европейского союза, в России заработал несколько лет назад.

Но пожарная охрана, как и другие оперативные службы, и сама принимает звонки. Пункты связи есть при каждой части. В Южно-Сахалинске не одна команда, и тревожные сообщения поступают на центральный пункт. Здесь круглосуточно дежурят два диспетчера.

С весны 2021-го позвонить сюда с сотовых и стационарных телефонов можно лишь по единому номеру – 101. Трехзначный номер сменил привычный 01 не только в областном центре, но и почти по всему острову.

Приняв вызов, диспетчер высылает подразделение, в районе которого пожар. На тот случай, если несколько абонентов набирают 101, здесь работают параллельные линии. Ведет диспетчер и радиопереговоры. Уточняет, есть ли пострадавшие, нужна ли дополнительная помощь, сколько подано стволов, фиксирует время локализации и ликвидации огня.

Среднесуточный показатель в гарнизоне – три-четыре выезда по тревоге. Бывают и неспокойные смены, когда вызовов более десяти. Чаще всего это в апреле-мае, когда горит сухая трава. Самое пожароопасное время – с 13.00 до 22.00 и под утро.

Больше всех работать приходится огнеборцам пятой части (ул. Сахалинская, 145), в районе которой в основном частный сектор. Поступают и ложные вызовы и не совсем обычные звонки – просят снять кошку с дерева или открыть захлопнувшуюся дверь. В этих случаях надо набирать 112.

Сергей Федорчук.