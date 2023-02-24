Небо над Сахалином защищают зенитно-ракетные комплексы «Триумф»

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак и губернатор Валерий Лимаренко побывали в расположении зенитного ракетного полка в окрестностях Южно-Сахалинска.

Войсковая часть несет боевое дежурство по противовоздушной обороне острова Сахалин. Ранее на вооружении состояли зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит». Ровно два года назад на боевое дежурство заступили комплексы С-400 «Триумф». Система средней и большой дальности предназначена для уничтожения всех существующих средств воздушно-космического нападения.

— Специальная военная операция укрепила связь между народом и армией. И сегодня очень важно поддержать не только воинов, которые сражаются на западных границах России, но и тех, кто несет службу на Дальнем Востоке. Мы обсудили с руководством полка, как правительство области может помочь зенитчикам, которые защищают небо над нашей территорией. Наметили направления совместной работы, — сказал губернатор.

Андрей Турчак и Валерий Лимаренко ознакомились с условиями быта военнослужащих, с работой боевых расчетов. Зенитчики провели отслеживание и захват учебной цели над Сахалином. Затем выполнили имитацию пуска ракет.

— Учебная цель уничтожена, — последовал доклад.

Комплекс С-400 «Триумф» способен уничтожать также перспективные средства нападения, в том числе и гиперзвуковые ракеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.