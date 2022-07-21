Предприниматель совершил больше 1000 прыжков с парашютом

Еще 20 с лишним лет назад предприниматель из областного центра Алексей Рязанов был убежден, что спорта лучше баскетбола для него нет. Играл на площадке он давно и успешно. Но все изменилось в 2000 году…

Тогда его друг, инструктор парашютной подготовки, предложил вместе с ним прыгнуть с парашютом.

Приехали на аэродром южно-сахалинского аэроклуба возле села Березняки. Сели в самолет, вышли в небо, как положено приземлились.

А потом захотелось в небо снова… Теперь у Алексея свыше тысячи прыжков в активе, международный сертификат парашютиста самой высшей категории D и удостоверение инструктора парашютно-десантной подготовки. Не раз доводилось видеть, как страшно бывает людям, когда они делают свой первый прыжок. Особенно тяжело, когда стоишь у двери и ждешь сигнала «пошел». Алексею это понятно – он хорошо помнит свой первый прыжок.

Ему тогда тоже было страшно.

– Высота 1600 метров, инструктор берет меня за лямки подвесной системы парашюта, вместе мы покидаем борт самолета, а потом на высоте в тысячу метров он дергает кольцо, и у меня открывается купол. Дальше я спускался сам, – вспоминает он.

В воздухе пришло осознание – страх остался там, в салоне. Затем были второй и третий прыжки, ну а дальше житель областного центра понял, что небо затягивает.

Этот путь можно сравнить с компьютерной игрой – начинаешь с первого уровня и потом поднимаешься на более сложные. Первые годы это было легко – в аэроклубе регулярно проводились прыжки. Можно было отрабатывать технику – учиться приземляться в заданную точку аэродрома, управлять телом в свободном падении.

И еще в 2012 году Алексей, опять же неожиданно для себя, научился управлять дельталетом – дельтапланом с мотором. Тогда у него в активе было уже 700 прыжков, и ему захотелось, что называется, походить по небу.

К тому моменту на Сахалине как раз стали появляться легкомоторные самолеты, дельтапланы и прочие летательные аппараты, которые относят к легкой и сверхлегкой авиации. Стоили они на уровне среднего джипа. Можно было пройти обучение и обрести навыки пилота.

– Но мне хотелось немножко другого, – объясняет парашютист Рязанов. – В кабине самолета или вертолета ты ощущаешь себя как на тракторе, ты закрыт от неба. А на дельталете ты полностью не закрыт, двигатель позволяет набирать нужную высоту и скорость, словом, можешь гулять по небу.

Алексей понял, что дельталет – это именно то, что ему нужно для «прогулок». Несколько раз он с него прыгал с парашютом.

– Это для меня вообще хорошее средство от стресса, – улыбается Рязанов. – Полеты позволяют легче пережить долгое отсутствие прыжков. И вообще уйти от невзгод, которые одолели на земле.

Международный сертификат позволяет также участвовать в сборах, которые регулярно проводят парашютно-десантные и спасательные службы разных ведомств, а еще прыгать на любом приспособленном аэродроме как в России, так и за рубежом.

Во многом схожая биография у другого парашютиста из областного центра, Андрея Каца. Он начал прыгать чуть раньше, в 1989 году. Служил сначала в армии, сейчас носит погоны Росгвардии. Так же, как и Алексей, имеет категорию D и удостоверение инструктора. Десять лет назад принимал участие в значимом событии – построении самой большой фигуры (формации) из парашютистов в воздухе. Это был рекорд Дальнего Востока! Установили его в небе над Подмосковьем – потому что там была вся нужная техническая база.

Так же, как и Алексей, он регулярно бывает на аэродроме аэроклуба, следит за состоянием летного поля.

Таких увлеченных небом людей в области немного. В самом деле – присутствует риск, расходы на тот же дельталет не маленькие.

Но для тех, кто «болен» небом, доставляет большое удовольствие даже само присутствие на аэродроме: какой там чудесный запах травы, какие бывают закаты!

В прошлом году на островах появилась федерация парашютного спорта, а значит, и у других сахалинцев появится возможность внести в свою жизнь неповторимую прелесть выхода в небо.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото и видео из личного архива Алексея Рязанова.

Кстати

Первый в истории Сахалина прыжок с парашютом был совершен в 1936 году женщиной. Об этом сообщал «Советский Сахалин» в номере от 24 сентября 1936 года.

«21 сентября впервые на Сахалине с самолета на парашюте прыгнула женщина. Прыжок был совершен Анной Крысовой, женой парторга одного из подразделений Сахалинского, ордена Ленина и Знака Почетного Чекиста пограничного отряда.

Самолет, имея на борту тов. Крысову, поднялся на необходимую для прыжка высоту. От него отделилась парашютистка и, пролетев свободным падением 100 метров, раскрыла парашют. Под дружные аплодисменты тов. Крысова благополучно приземлилась в намеченном для посадки месте».