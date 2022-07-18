Сельское хозяйство Сахалина собирает раннюю капусту

Да и как же ее не уважать — такую свеженькую да зелененькую? Вчера она сидела себе тихо, мирно на овощной грядке, дозревала на июльском солнышке, а сегодня уже лежит на прилавке в ожидании покупателей. Вот как такую красавицу к субботнему борщу не прикупить?

— Убирать капусту в хозяйствах начали чуть раньше, чем в прошлом году, здесь все решила погода, — говорит и. о. заместителя главы регионального минсельхозторга Ольга Шкардюк. — Собрано уже более 40 тонн ранней капусты. Это и привычная нам белокочанная, и кольраби, и цветная капуста, скоро на наших прилавках появится брокколи… Всего сахалинские аграрии выращивают более 30 сортов капусты, в каждом хозяйстве возделывают примерно по два сорта раннего, среднего и позднего созревания. С реализацией капусты проблем нет: спрос на ранние овощи у нас на острове традиционно высокий.

Сезон посадки капусты на Сахалине весьма короткий, терять весеннее время для островных хозяйств — большая роскошь. Не удивительно, что почти все сельхозпредприятия перешли на кассетную технологию посадки капустной рассады. Современная техника дает возможность не только применять технологию точного высева, но и полностью заменить ручной труд на уборке овощей.

Перевод регионального агропарка на более дешевое газомоторное топливо позволяет сельхозпредприятиям сдерживать рост себестоимости овощной продукции. За последние 5 лет сахалинские аграрии приобрели по лизингу 89 единиц такой техники, а еще 11 — переоборудовали под газ.

Важно и то, что овощеводы получают серьезную финансовую поддержку. Государство субсидирует не только выращивание семенного и продовольственного картофеля, выделяются средства и на известкование кислых почв, столь характерных для аграрного Сахалина. Снижение кислотности почвы при внесении, например, известняковой мучки значительно повышает урожайность столь популярного в народе овоща.

В этом году под капусту было занято 323 гектара. Это примерно половина от площадей, отведенных под овощи. Можно было бы высаживать капусты и больше, отмечают в минсельхозторге, однако сельхозтоваропроизводители ограничены в посевных площадях. Ведь кроме капусты, сахалинцам нужны еще и картофель, морковь, свекла, лук… Да и от помидоров, огурцов, кабачков покупатели тоже не откажутся.

Практически весь урожай ранней капусты сахалинцы раскупают на салаты, борщи, голубцы, пирожки, запеканки и прочие гастрономические изыски. Капуста средних сортов больше всего подходит для маринования и квашения. Для этих целей капусту лучше всего покупать в сентябре. А вот поздние сорта капусты предназначены для долговременного хранения. Собирают ее в октябре-ноябре и закладывают в овощехранилища. Такой капусты обычно хватает до самой весны. Естественно, при наличии в хозяйствах соответствующего оборудования и помещений.

В совхозах «Южно-Сахалинский», «Тепличный» поздние сорта капусты занимают достаточно большие площади. Здесь концентрируются солидные овощные запасы на зиму. Для этого есть современные хранилища, которые позволяют значительно продлить сроки хранения, а соответственно, и реализации капусты.

Впрочем, до зимы еще далеко, о заготовке капусты пока разговора нет. Зато время летних салатов в самом разгаре. Небось капусту все мы уважаем, особенно если она приготовлена опытной рукой.

Владимир БОЛОТОВ.