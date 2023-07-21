Недельный курс для молодых патриотов провели на острове Кунашир

На Кунашире завершился патриотический слет для детей и подростков из 10 районов области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участие в нем приняли и четверо ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик.

В мероприятия региональной программы патриотического воспитания по инициативе губернатора Валерия Лимаренко будут привлекаться школьники из Донецкой Народной Республики.

Патриотический слет организовало детско-юношеское патриотического движение «Юнармия» при поддержке регионального агентства по делам молодежи. Подростки учились выживать в незнакомых условиях, оказывать первую медицинскую помощь, участвовали в спортивных состязаниях и изучали островную местность.

— Чтобы попасть на Сахалин, а потом на остров Кунашир, я проехала через всю страну. Наша Родина поражает своими размерами. Благодаря поездке познакомилась со сверстниками с Сахалина и Курил, это прекрасные открытые люди, нашла много новых друзей. Мы получили много важных навыков, научились выживать в различных условиях. Поражает необычностью и поразительной красотой природа Курил. В лесах очень много бамбучника. Для меня это стало открытием. Я думала, он растет только в Китае, а оказывается на Кунашире его тоже много. Очень понравился мыс Столбчатый: интересные скалы, никогда не думала, что они могут быть таких форм, — поделилась школьница из Луганска Александра Солодуха.

Очередное мероприятие программы патриотического воспитания пройдет на площадке учебно-методического центра «Авангард» в Южно-Сахалинске. Самый крупный региональный слет «Мы хотим быть достойны героев!» состоится с 28 августа по 3 сентября. Его участниками станут 80 ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

— Это школьники из числа активных участников патриотических акций, конкурсов, мероприятий. Мы запланировали насыщенную программу, которая будет включать в себя физическую подготовку, интеллектуальные состязания и выезды на экскурсии, в том числе в воинскую часть, — отметил руководитель УМЦ «Авангард» Руслан Ситдиков.

С нового учебного года во всех школах страны вводится обязательный курс по основам начальной военной подготовки. Сахалинская область стала одним из пилотных регионов, где занятия начались на полгода раньше. С января 2023 года преподавание курса ОНВП началось в 55 островных школах.

С 1 сентября уроки начнутся еще в 49 школах. Учителя, которые будут преподавать ОНВП, прошли профессиональную переподготовку на базе Института развития образования им. Заслуженного Учителя РФ В.Д. Гуревича.