Недоросль пошел на «дело». Самые распространенные преступления среди подростков – хищения

Хищения являются самыми распространенными преступлениями, которые совершаются подростками. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

«Хищения составляют более 55 % от всех преступлений. Более 9% – это угоны автотранспорта, когда подростки преследуют цель не похитить, а просто взять и покататься на чужой машине. Очень заметна доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за 9 месяцев прошлого года она составила почти 12%. Также можно выделить преступления на сексуальной почве – изнасилования и насильственные действия сексуального характера, они составляют 3,5%. Убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, – это 1,6%», – сказала она.

По словам Леоненко, с 2013 года количество совершенных подростками преступлений, расследованных следователями СК, достаточно сильно сокращалось, но с 2018 года темпы снижения стали замедляться, и в 2020 году впервые с 2013 года количество уголовных дел выросло на 1%. «Казалось бы, рост незначительный, но учитывая, что до этого было значительное снижение, такая динамика, конечно, не может не настораживать. За 9 месяцев 2021 года количество уголовных дел о преступлениях, совершенных подростками, осталось практически на прежнем уровне, хотя отмечается небольшое снижение», – сообщила Леоненко.

По ее словам, в масштабах страны частота совершаемых подростками преступлений неоднородна. «Некоторые регионы помногу лет входят в число субъектов, в которых уровень подростковой преступности в расчете на 100 тыс. несовершеннолетних значительно превышает среднероссийский показатель. Так, по итогам 2020 года в среднем по России только по направленным нашими следователями в суд уголовным делам на каждые 100 тыс. детского населения привлекалось к уголовной ответственности 37 подростков. Например, в Забайкальском крае – 98, в Республике Бурятия – 89, в Сахалинской области и Республике Тыва – по 88», – сообщила замглавы СК.

С учетом этого надзорными и правоохранительными органами в прошедшем году разработан отдельный межведомственный комплексный план мероприятий, направленных на снижение количества и тяжести преступлений, совершенных подростками в 15 субъектах РФ с худшими показателями.